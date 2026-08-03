Científicos de Cambridge crean una batería ecológica a partir de algas verdes

Investigadores de la Universidad de Cambridge, en colaboración con la biodiseñadora Lucía Girón, han presentado prototipos de dispositivos innovadores que generan electricidad utilizando cianobacterias vivas (algas verdeazuladas) en lugar de elementos químicos tradicionales. Según ixbt.com, este desarrollo llamado biocell podría convertirse en el futuro en una alternativa ecológica para la electrónica de bajo consumo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta tecnología se denomina biofotovoltaica y permite obtener electricidad directamente gracias a microorganismos fotosintéticos. Durante el proceso de fotosíntesis, las algas no solo convierten la luz solar en energía química, sino que también generan corriente eléctrica. Para su actividad vital solo se requiere luz solar, agua y dióxido de carbono.

Alternativa ecológica y sostenibilidad

Los desarrolladores señalan que la generación de electricidad no se detiene después de la puesta del sol. Debido a los procesos metabólicos naturales que ocurren dentro de la célula, la batería continúa produciendo energía. Este es un enfoque completamente nuevo en comparación con las tecnologías tradicionales.

Según los científicos, estas biocélulas ayudarán a reducir la dependencia del litio y otros materiales raros que causan graves daños al medio ambiente. Esta situación es especialmente relevante en el contexto del problema de los miles de millones de pilas desechables que se tiran a los vertederos cada año.

Pruebas prácticas y perspectivas

Los investigadores señalan que la tecnología ya ha demostrado su viabilidad. En condiciones de laboratorio, las algas se han utilizado para generar electricidad de forma continua durante más de seis años. Hoy en día, el equipo ha creado varios dispositivos totalmente funcionales utilizando biocélulas.

Estos dispositivos incluyen relojes electrónicos, sensores de temperatura y un sistema de monitoreo de plantas de interior. Este sistema supervisa el nivel de luz, la temperatura del aire y la humedad del suelo, transmitiendo los datos a una aplicación móvil. Para llevar la tecnología al mercado, se ha fundado una startup llamada e-Pho que busca socios para su comercialización.

Por ahora, las capacidades de la tecnología se limitan a dispositivos de consumo mínimo de energía. Todavía no se habla de reemplazar las baterías en smartphones o portátiles. Sin embargo, los científicos creen que la biofotovoltaica se convertirá en una de las direcciones prometedoras para el desarrollo de fuentes de energía ecológicas.