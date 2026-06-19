El hat-trick de Jonathan David lo pone a la altura de Messi

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El hat-trick de Jonathan David lo pone a la altura de Messi

La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla intensamente en los campos de América del Norte, ha registrado un nuevo resultado masivo y goleador. En el marco de la 2ª jornada, la selección de Canadá no tuvo piedad del Qatar, sellando una victoria aplastante por 6-0. El delantero canadiense Jonathan David fue nombrado el héroe absoluto y el mejor jugador de este intenso encuentro.

El show de goles de Jonathan David y la carrera por la Bota de Oro

El talentoso delantero de 26 años, que defiende los colores de la Juventus, dio un verdadero recital en el partido contra Qatar. Anotó tres veces con precisión, logrando uno de los primeros hat-tricks de la Copa del Mundo 2026 y asegurando el éxito de su equipo.

Gracias a esta efectividad, David elevó su cuenta personal a 3 goles en el torneo. Actualmente, lidera la lista de goleadores de la Copa del Mundo 2026, empatado con el legendario Lionel Messi.

Récord del Mundial: Los resultados más amplios de la Copa del Mundo 2026

La victoria de Canadá por 6-0 sobre Qatar no solo fue histórica para el equipo, sino que entró en el libro de récords de este Mundial. Este resultado, junto con otro partido previo, representa la mayor diferencia de goles del torneo.

Encuentro

Resultado

Diferencia de goles

Héroe del partido

Canadá — Qatar

6:0

+6

Jonathan David (Hat-trick)

Alemania — Curazao

7:1

+6

Línea de ataque de Alemania

Conclusión final de los analistas deportivos:

La selección de Canadá está mostrando un fútbol más intenso y ofensivo de lo esperado en este Mundial en casa. El hecho de que Jonathan David haya trasladado su excelente estado de forma en la Juventus a la selección nacional aumenta significativamente las posibilidades de los norteamericanos en los play-offs. Su duelo a distancia con Lionel Messi por la "Bota de Oro" de la Copa del Mundo 2026 añade una intriga especial al torneo.

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Jonathan DavidLionel MessiCanadáQatarJuventus
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Shuhrat Razzakov
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