Favoritos del Mundial 2026: Goal publica su ranking actualizado

El portal deportivo « Goal », una de las publicaciones más prestigiosas del mundo del fútbol, ha actualizado su ranking de los principales candidatos al título (Power Rankings) tras la primera jornada del Mundial 2026.

Según este, el actual campeón del mundo, la selección de Argentina, mantuvo su liderazgo tras una victoria convincente (3-0) sobre Argelia en la primera fecha. La «albiceleste», liderada por Lionel Messi, sigue siendo la gran favorita del torneo.

Top 10 de selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026:

Posición Selección Estado y situación en el torneo 1 Argentina Campeón vigente, venció a Argelia en la primera jornada (3-0) 2 Francia La plantilla más estable y fuerte de los últimos años 3 Inglaterra Uno de los principales candidatos con una plantilla llena de estrellas 4 España Un equipo que muestra un fútbol técnico y veloz 5 Alemania En posición alta tras una goleada (7-1) ante Curazao 6 Portugal Un equilibrio magnífico entre jugadores jóvenes y experimentados 7 Brasil Los «pentacampeones», siempre luchando por el título 8 Marruecos El representante más peligroso del continente africano en la actualidad 9 Noruega El equipo más inesperado y notable del Top 10 10 Países Bajos El representante europeo con una fuerte disciplina táctica

Aspectos que llamaron la atención de los analistas deportivos: Aunque la parte superior del ranking está ocupada por los grandes tradicionales (Argentina, Francia, Inglaterra), Marruecos y especialmente Noruega el hecho de que estas selecciones estén en el top 10 demuestra que el equilibrio de fuerzas ha cambiado significativamente en este Mundial. Ha llegado la era en la que los grandes ya no pueden ganar fácilmente solo por su nombre.

Las discusiones sobre el Mundial están llegando a su punto máximo. En su opinión, ¿qué equipo de este top 10 levantará finalmente la copa? ¡Siga con nosotros los diarios del Mundial y las últimas novedades!