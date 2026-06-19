Khabib Nurmagomedov revela sus tres selecciones favoritas para el Mundial 2026

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Khabib Nurmagomedov revela sus tres selecciones favoritas para el Mundial 2026

La leyenda de las artes marciales mixtas (MMA) y ex campeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov, sigue con gran interés los debates sobre la Copa del Mundo de fútbol 2026, que tiene la atención de todo el mundo. Al hablar sobre las luchas en el Mundial, las selecciones que debutan y sus favoritos, el famoso deportista hizo una declaración que es un verdadero orgullo para los aficionados al fútbol uzbeko.

Entre las fuerzas que participan por primera vez en la Copa del Mundo, Khabib Nurmagomedov incluyó a la selección nacional de Uzbekistán entre sus favoritos.

« La selección de Uzbekistán está muy "hambrienta" y motivada »

Al hablar sobre los debutantes de la Copa del Mundo, Khabib reconoció especialmente los cambios positivos en el fútbol uzbeko y la fuerza interna del equipo:

Khabib Nurmagomedov:

« ¡Entre las selecciones que llegan por primera vez al Mundial, por supuesto, apoyo especialmente a Uzbekistán! El verdadero líder de este equipo es Abduqodir Husanov. En general, este equipo tiene mucha "hambre" de fútbol, el deseo de mostrarse en el campo y de dar todo de sí es extremadamente fuerte. En mi opinión, deberían al menos superar la fase de grupos y llegar a los play-offs. »

Además, entre los debutantes, también elegiría a la selección de Curazao. En mi opinión, ellos también participan por primera vez en el Mundial. Se podría llamar a este equipo, condicionalmente, una "mini-Holanda". »

El top 3 de Khabib para el Mundial 2026

Durante la entrevista, cuando se le preguntó a la leyenda de la UFC a qué selecciones nacionales apoya personalmente y cuáles son sus tres favoritos principales, enumeró sin dudar los siguientes países:

  1. Uzbekistán

  2. Turquía

  3. Marruecos

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin:

El hecho de que Khabib Nurmagomedov, uno de los representantes más conocidos del deporte mundial, haya valorado positivamente el fútbol uzbeko, y especialmente la capacidad de liderazgo de nuestro talentoso defensa Abduqodir Husanov, será sin duda un apoyo moral adicional para nuestros representantes en el Mundial. Como señaló Khabib, el "hambre" de victoria y el fuerte carácter de nuestros chicos los guiarán hacia nuevas victorias históricas. ¡Con la confianza y el apoyo de los aficionados, los "lobos blancos" superarán sin duda la barrera de la fase de grupos!

¡Sigue siempre con nosotros en las páginas de Zamin los reportajes más intensos de la Copa del Mundo, las opiniones exclusivas de las estrellas sobre el Mundial y el diario del torneo!

Khabib NurmagomedovUzbekistánTurquíaMarruecosAbdukodir Khusanov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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