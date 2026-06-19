Pronóstico de Khabib Nurmagomedov: ¿quién ganará la Copa del Mundo 2026 y la Bota de Oro?

La leyenda de la UFC, Khabib Nurmagomedov, sigue opinando sobre los intensos debates en torno al actual Mundial. Tras calificar a la selección de Uzbekistán como el equipo debutante más hambriento y ambicioso, el deportista reveló sus pronósticos sobre el trofeo principal y la carrera por la Bota de Oro.

El top 3 para el campeonato

Según Khabib, los gigantes europeos dominarán claramente el Mundial este año. Cabe destacar que, aunque no sea aficionado, evaluó las posibilidades de Alemania como las más altas :

Alemania — El gran favorito de la competición. «No soy su fan, pero aun así pongo a Alemania en primer lugar», dice Khabib. Países Bajos — El principal candidato al segundo puesto. España — El equipo que completa el top 3.

¿Quién se llevará la «Bota de Oro»? 5 candidatos peligrosos

Al hablar de los aspirantes al título de máximo goleador del torneo, la estrella de las MMA no se limitó a un solo nombre. Enumeró a cinco delanteros que se encuentran en una forma temible y son capaces de romper cualquier defensa :

Kylian Mbappé (Francia)

Lautaro Martínez (Argentina)

Vinícius Júnior (Brasil)

João Félix (Portugal)

Harry Kane (Inglaterra)