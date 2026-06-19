Pronóstico de Khabib Nurmagomedov: ¿quién ganará la Copa del Mundo 2026 y la Bota de Oro?
La leyenda de la UFC, Khabib Nurmagomedov, sigue opinando sobre los intensos debates en torno al actual Mundial. Tras calificar a la selección de Uzbekistán como el equipo debutante más hambriento y ambicioso, el deportista reveló sus pronósticos sobre el trofeo principal y la carrera por la Bota de Oro.
El top 3 para el campeonato
Según Khabib, los gigantes europeos dominarán claramente el Mundial este año. Cabe destacar que, aunque no sea aficionado, evaluó las posibilidades de Alemania como las más altas :
Alemania — El gran favorito de la competición. «No soy su fan, pero aun así pongo a Alemania en primer lugar», dice Khabib.
Países Bajos — El principal candidato al segundo puesto.
España — El equipo que completa el top 3.
¿Quién se llevará la «Bota de Oro»? 5 candidatos peligrosos
Al hablar de los aspirantes al título de máximo goleador del torneo, la estrella de las MMA no se limitó a un solo nombre. Enumeró a cinco delanteros que se encuentran en una forma temible y son capaces de romper cualquier defensa :
Kylian Mbappé (Francia)
Lautaro Martínez (Argentina)
Vinícius Júnior (Brasil)
João Félix (Portugal)
Harry Kane (Inglaterra)
Análisis y perspectiva :
La confianza de Khabib Nurmagomedov en Alemania para el campeonato no es casualidad. Los alemanes aplastaron a Curazao 7-1 en la primera jornada, demostrando su enorme capacidad ofensiva. Los cinco nombres de la lista de goleadores son las figuras centrales de este Mundial 2026. El tiempo dirá qué tan acertada resulta la intuición deportiva de la leyenda del Octágono.
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