El primer partido del Mundial, que se desarrolla en los campos de Norteamérica, ha provocado, además de resultados inesperados, intensos debates. En particular, la selección de Portugal, tras empatar (1:1) contra la selección de Congo, representante de África, en el primer encuentro del grupo E, ha sido duramente criticada en su propio país.

El famoso agente de fútbol portugués Paulo Barboza, en una entrevista con la publicación « RB Sport », expresó opiniones muy duras e intransigentes sobre el fútbol mostrado por el equipo y el papel del delantero Cristiano Ronaldo en la plantilla.

«Ni siquiera merecíamos el empate»

Según el agente, la selección de Portugal no mostró ni la mitad del juego sólido que los aficionados esperaban en su debut y obtuvo un punto contra Congo gracias a la suerte.

Paulo Barboza sobre el juego de Portugal: «Jugamos muy mal contra Congo y, en mi opinión, ni siquiera merecíamos el empate. Ha sido el peor partido de Portugal que he visto en los últimos 10 años. Lo más lamentable es que la selección nacional puede jugar mucho mejor. Pero si esta situación continúa, corremos el riesgo no solo de perder la esperanza del título, sino también de no pasar de grupo».

El problema de Ronaldo: «El equipo juega con 10 personas en el campo»

La parte más polémica de la entrevista se centró en el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo. Paulo Barboza afirmó abiertamente que la presencia de la leyenda de 41 años en el campo afecta negativamente el mecanismo colectivo:

Su lugar en el once titular: Barboza cree que, actualmente, Cristiano Ronaldo no tiene lugar en el once titular de la selección nacional.

El daño del «ego»: Las ambiciones personales y el ego extremadamente alto del delantero podrían perjudicar la moral general de Portugal y su objetivo de conquistar la Copa del Mundo.

Deficiencia táctica: Cuando Ronaldo está en el campo, el equipo actúa prácticamente con 10 jugadores, ya que no puede proporcionar la presión activa y la movilidad que exige el fútbol moderno.

El miedo del entrenador y las alternativas estelares en el ataque

Paulo Barboza también puso en duda las decisiones del seleccionador Roberto Martinez. Según él, Portugal depende excesivamente del factor Ronaldo. El entrenador parece tener miedo de enviar a Cristiano al banquillo, temiendo que esta decisión afecte negativamente la psicología del jugador estrella y el ambiente interno del equipo.

Sin embargo, Portugal cuenta con alternativas formidables que podrían hacer que la línea de ataque sea mucho más variada, rápida y efectiva:

João Félix

Gonçalo Ramos

Rafael Leão

Según el agente, es dando oportunidad a estas fuerzas jóvenes y enérgicas que Portugal podrá encontrar un juego de nivel de campeón.