Giro inesperado de Ansu Fati: la exestrella del Barcelona inicia su carrera musical

Ansu Fati, canterano del FC Barcelona que actualmente milita en el Mónaco, ha sorprendido al mundo del fútbol al incursionar en la música profesional. El delantero de 23 años presentó oficialmente su sencillo debut titulado "Sea como sea". Con esto, se convierte en el primer graduado de la academia La Masia en lanzar un tema comercial independiente. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, Fati ha firmado un contrato de distribución global con Music Brokers, una filial de Sony Music. El tema, con una duración de dos minutos y quince segundos, fusiona ritmos de Afrobeats, reggaeton y Amapiano. No se trata de un simple pasatiempo, sino del resultado de años de trabajo constante.

Del camino de la lesión al arte

Se sabe que el interés de Ansu Fati por la música surgió tras su grave lesión de rodilla en 2020, durante su prolongado proceso de rehabilitación. El futbolista trabajó discretamente en estudios de grabación profesionales en Niza junto al reconocido productor Gambinoalaprod y el exinternacional francés Paul Pogba.

La dirección del proyecto enfatiza que esta iniciativa no es un mero truco publicitario. Según Federico Scialabba, director general de Music Brokers, Fati no encaja en el estereotipo del "futbolista que canta". Al contrario, se muestra como un verdadero artista que ha pulido su habilidad vocal y composición en clases privadas durante años.

El interés de las estrellas por la música no es novedad en el fútbol moderno. Anteriormente, el portero del Barcelona Jose Pinto construyó una exitosa carrera como productor, mientras que estrellas como Memphis Depay y Neymar han acumulado millones de reproducciones. La canción de Fati, líricamente centrada en la determinación romántica y la ambición de ganar, refleja sus aspiraciones en el campo.

Nuevo contrato con el Mónaco

A pesar de su debut musical, Ansu Fati se prepara para centrar nuevamente su atención en el fútbol profesional. Tuvo una participación exitosa en la liga francesa la temporada pasada, anotando 11 goles en 25 partidos, lo que dejó una impresión positiva en la directiva.

Según la información más reciente, el Mónaco ha llegado a un acuerdo de 11 millones de euros con el Barcelona para hacer permanente su traspaso. Ahora, el futbolista deberá demostrar durante la pretemporada cómo mantendrá el equilibrio entre sus dos carreras profesionales: el fútbol y la música.