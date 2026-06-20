El regreso de Neymar: Carlo Ancelotti alegra a los aficionados de Brasil

La estrella ofensiva de la selección de Brasil, Neymar, se ha recuperado de su lesión y está listo para volver a los campos. El entrenador Carlo Ancelotti confirmó oficialmente que el experimentado futbolista está restablecido y podrá participar en el partido decisivo de la fase de grupos. Se espera que esta noticia sea un impulso importante para la Seleção en el torneo que se disputa en Norteamérica. Así lo informa Goal.com.

Según la información, Neymar, de 34 años, se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos debido a una lesión en los músculos de la pantorrilla. Aunque estuvo en el banquillo durante el primer encuentro contra Marruecos, el cuerpo técnico decidió no arriesgar. Ahora, el proceso de recuperación ha finalizado con éxito y el jugador se incorpora a los entrenamientos grupales.

Cambios en la plantilla y partido contra Escocia

Según Goal.com, Carlo Ancelotti habló sobre la situación de Neymar en la rueda de prensa tras la victoria sobre Haití. "Neymar entrenará individualmente mañana y, a partir del lunes, estará con el equipo. Estará listo para el partido contra Escocia", afirmó el técnico italiano. Esto es ideal para Brasil, ya que el equipo aún no ha resuelto completamente su pase a la siguiente ronda.

El regreso de Neymar ocurre en medio de una pérdida inesperada para el equipo. En el partido contra Haití (3:0), otro delantero clave, Raphinha, resultó lesionado y tuvo que abandonar el campo. Según las primeras estimaciones, sufrió una lesión en los tendones debajo de la rodilla. Ancelotti señaló que se realizarán más pruebas médicas a Raphinha para determinar su futuro en el torneo.

La selección de Brasil comenzó el torneo de forma un poco más floja de lo esperado. Tras el empate 1:1 contra Marruecos, el equipo necesitaba urgentemente una victoria para asegurar su pase a los playoffs. Aunque la victoria contundente sobre Haití alivió la situación, el duelo contra Escocia definirá la posición final en el grupo.

Para los aficionados al fútbol, los partidos con Neymar siempre generan un gran interés. El regreso de la estrella brasileña aumentará sin duda el nivel de espectáculo del torneo. Neymar es una figura central no solo en la organización del ataque, sino también en elevar la moral del equipo. Su experiencia será fundamental para la Seleção antes de la fase eliminatoria.

Actualmente, la selección de Brasil intenta consolidar su posición en el grupo C. La titularidad de Neymar contra Escocia probablemente resolverá los problemas en la línea de ataque y llevará la capacidad ofensiva del equipo a un nuevo nivel.