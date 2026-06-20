La Copa del Mundo, que se celebra en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, sorprende a los aficionados latinoamericanos no solo por la intensidad de los partidos, sino también por eventos inesperados. Según la prestigiosa publicación latinoamericana «Hablalonoticias» , el centrocampista ofensivo de 22 años de la selección nacional de Uzbekistán Abbosbek Fayzullayev se ha convertido en un verdadero fenómeno de las redes sociales en este país tras el partido contra Colombia.

Aunque nuestros representantes cayeron 1-3 ante Colombia en la primera jornada, Abbosbek captó totalmente la atención de miles de aficionados en el país rival, especialmente de las mujeres, gracias a su juego brillante y su carisma.

El autor del gol histórico en el estadio Azteca

El primer gol en la historia del fútbol uzbeko en una Copa del Mundo fue anotado por Fayzullayev. En el minuto 60 del encuentro disputado en el legendario estadio Azteca de México, se produjo la siguiente situación histórica:

El portero colombiano Camilo Vargas logró rechazar un disparo potente y complejo del capitán Eldor Shomurodov. Sin embargo, Abbosbek Fayzullayev fue el primero en llegar al balón que rebotó hacia arriba. A pesar de no ser muy alto, con gran velocidad y agilidad, colocó el balón en la red contraria de cabeza, celebrando nuestro primer gol en los Mundiales.

El nuevo «crush» de las colombianas y la comparación con Richard Ríos

Nada más terminar el encuentro, en el segmento colombiano de X (Twitter) e Instagram , el nombre del futbolista uzbeko se situó entre las tendencias más altas. Los aficionados colombianos lo llaman «el futbolista más atractivo de este Mundial».

Incluso algunos seguidores locales han empezado a comparar a Fayzullayev con la estrella y el jugador más carismático de su propia selección, el centrocampista del Benfica Richard Ríos . El estilo distintivo y la apariencia de ambos jugadores en el campo están generando intensos debates en las redes.

Perfil breve de Abbosbek Fayzullayev

Indicador Detalles Edad 22 años Estatus en el CM-2026 Autor del primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales Club actual «Istanbul Başakşehir» (Turquía) Clubes anteriores «Pakhtakor» (Tashkent), CSKA (Moscú)

Del CSKA a Turquía: el cariño de los fans internacionales

Donde sea que juegue Abbosbek Fayzullayev, tiene la capacidad de convertirse rápidamente en el favorito de las gradas. Cuando pasó del Pakhtakor al CSKA de Moscú en el verano de 2023, también conquistó el corazón de los aficionados rusos.

Aunque el año pasado (verano de 2025) fue transferido al club de la Superliga turca «Istanbul Başakşehir» , muchos aficionados al fútbol en Rusia están apoyando sinceramente a la selección de Uzbekistán en el Mundial, precisamente debido a la participación de Abbosbek.

Próximamente, nuestros representantes enfrentarán un duelo muy intenso contra Portugal. ¡Deseamos grandes victorias a Abbosbek Fayzullayev, quien ha hecho explotar las redes sociales, y a los pupilos de Fabio Cannavaro en el próximo encuentro!