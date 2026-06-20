En el grupo S de la Copa del Mundo, la 2ª jornada continúa con resultados inesperados e intensos. En el primer encuentro del grupo, la selección nacional de Marruecos se enfrentó a Escocia y logró una victoria crucial por el marcador mínimo de 1:0 .

Este éxito coloca a los norteafricanos en una posición muy favorable dentro del grupo.

Gol rápido y estrella con sello del «Bayern»

El único gol que decidió el destino del encuentro se anotó en los primeros minutos. Mientras la defensa escocesa aún no se había adaptado al juego, los marroquíes mostraron gran agilidad :

Minuto 2 (0:1): El talentoso futbolista Ismael Saibari apuntó con precisión a la portería rival, convirtiéndose en el autor del gol que dio la victoria a su equipo.

Dato curioso : Ismael Saibari, cuyo traspaso al club alemán Bayern Munich parece casi asegurado, se está convirtiendo en una verdadera revelación de este mundial. En la primera jornada ya había logrado marcar contra el gigante Brasil. Sus brillantes actuaciones en el Mundial 2026 seguramente aumentarán su valor de mercado.

Situación del torneo: Grupo S tras la 2ª jornada

Esta victoria de Marruecos, sumada a la derrota de Haití ante Brasil (3:0) en el partido paralelo, deja la situación del grupo de la siguiente manera :

Pos. Selección PJ Pts Estado del torneo 1–2 Marruecos 2 4 Líder junto a Brasil 1–2 Brasil 2 4 Co-líder según diferencia de goles 3 Escocia 2 3 Mantiene posibilidades de play-off 4 Haití 2 0 Casi sin posibilidades

Acta oficial del partido

Mundial 2026. 2ª jornada

Escocia — Marruecos 0:1

Gol : Saibari, 2.

Escocia : Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Tierney (Doak, 60), Patterson (Ralston, 89), McTominay, Ferguson, McGinn (Stewart, 89), Christie (McClean, 71), Adams (Dykes, 71).

Marruecos : Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Aguerd (Al Murabet, 89), Bouaddi, Unai, El Hannous (Talbi, 84), Saibari (Rahimi, 84), Dias (Amaymouni, 84).

Amonestaciones : Robertson (65) — Diop (23).

Por más que los escoceses intentaron empatar el marcador en el resto del encuentro, la línea defensiva de Marruecos, liderada por Yassine Bounou, mostró solidez y aseguró los 3 puntos. ¡Se espera un verdadero drama en la última jornada del grupo S!