La rivalidad de muchos años entre las leyendas del fútbol italiano, exestrellas del Inter y del Milan, Marco Materazzi y Zlatan Ibrahimovic, ha alcanzado una nueva etapa. Materazzi se burló de la gestión de su antiguo compañero y acérrimo rival en la directiva del Milan, llamándolo irónicamente la «figura más grande de la historia del Inter». Esta declaración surge en un momento en que la inestabilidad y los problemas organizativos se intensifican en el seno de los Rossoneri. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente se desempeña como asesor de RedBird, propietaria del Milan, está siendo criticado por sus decisiones en la gestión del equipo. Según informa Goal.com, Materazzi, en su intervención en el podcast La Tripletta, insinuó que las acciones actuales del exdelantero sueco sirven en realidad a los intereses del Inter. En su opinión, el desorden en la directiva del Milan refuerza aún más la superioridad del equipo rival.

Recuerdos del traspaso histórico y el Triplete

En su entrevista, Materazzi también recordó los hechos de 2009. En aquel entonces, Zlatan Ibrahimovic fue transferido del Inter al FC Barcelona, mientras que Samuel Eto'o llegó al Milan. Este intercambio resultó sumamente exitoso para los Nerazzurri: el equipo dirigido por José Mourinho ganó el campeonato italiano, la copa y la Champions League esa temporada, logrando un Triplete histórico.

«Siempre estaré agradecido con Ibrahimovic por haberse ido al FC Barcelona y habernos regalado a Samuel Eto'o», destacó Materazzi. Según sus palabras, la salida de Zlatan cambió el ambiente interno del equipo y abrió el camino a las victorias. El exdefensa evaluó la actual carrera administrativa de Ibrahimovic en este mismo contexto, viéndola como una ayuda indirecta al rival.

El Milan se encuentra actualmente bajo una presión seria. La directiva del club, incluido Ibrahimovic, es acusada de no poder encarrilar la estrategia del club. Aunque el club esté considerando el nombre de Ruben Amorim (u otros especialistas) como nuevo entrenador, la atención principal se centra en el sistema de gestión fuera del campo. Los comentarios sarcásticos de Materazzi muestran lo compleja que es la situación interna en Milán.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, este enfrentamiento en la Serie A italiana siempre ha sido interesante. Cualquier conflicto entre el Inter y el Milan, ya sea en el campo o a nivel directivo, influye claramente en el equilibrio de la tabla. Aunque la tajante salida de Materazzi pueda provocar malestar entre los aficionados del Milan, es parte del ambiente lleno de emociones típico del fútbol italiano.