Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)

·118·Deportes
Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)

En la segunda jornada del Mundial, la selección de Brasil se enfrentó a Haití. En el segundo encuentro del grupo S, los sudamericanos lograron una contundente victoria por 3-0. Los goles fueron obra de Cunha (doblete) y Vinicius.

Mundial 2026. Jornada 2
Brasil — Haití 3:0
Goles: Cunha 23, 36 (doblete), Vinicius 45+3.

De esta manera, Brasil se sitúa como líder del grupo con 4 puntos tras dos partidos. Haití aún no ha sumado puntos.

BrasilHaitíCunhaVinicius
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ruben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotrosRuben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotrosHoy, 14:32Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalCopa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalHoy, 14:13Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Hoy, 14:07El FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioEl FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioHoy, 13:58Demba Ba nombrado director deportivo de un club francésDemba Ba nombrado director deportivo de un club francésHoy, 13:54Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Hoy, 13:47
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?