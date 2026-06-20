Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)
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Mundial 2026. Jornada 2
En la segunda jornada del Mundial, la selección de Brasil se enfrentó a Haití. En el segundo encuentro del grupo S, los sudamericanos lograron una contundente victoria por 3-0. Los goles fueron obra de Cunha (doblete) y Vinicius.
Mundial 2026. Jornada 2
Brasil — Haití 3:0
Goles: Cunha 23, 36 (doblete), Vinicius 45+3.
De esta manera, Brasil se sitúa como líder del grupo con 4 puntos tras dos partidos. Haití aún no ha sumado puntos.
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