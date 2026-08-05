Lo que se sabe del salario de Abduqodir Husanov, estimado en 7,5 millones de euros

Abduqodir Husanov La progresión del defensa en la máxima categoría del fútbol inglés ha sido recompensada con un nuevo contrato. « Manchester City» ha firmado un acuerdo de cinco años con el defensa uzbeko de 22 años, vinculando su futuro al club hasta el verano de 2031.

El club no reveló los detalles económicos del contrato. Aunque algunos medios han informado de que los ingresos anuales de Husanov podrían alcanzar los 7,5 millones de euros, esta cifra todavía no ha sido confirmada por una fuente fiable u oficial.

Un nuevo contrato después de un año y medio

Husanov llegó a « Manchester City» el 20 de enero de 2025 procedente del club francés Lens. En aquel momento, el conjunto mancuniano acordó pagar 40 millones de euros más variables por el defensa, mientras que su contrato inicial tenía vigencia hasta el verano de 2029.

El futbolista uzbeko atravesó una primera etapa de adaptación difícil en Inglaterra. Sin embargo, su velocidad, fortaleza en los duelos y capacidad para leer el juego le permitieron ganarse poco a poco un puesto en el once titular.

En su comunicado oficial, el City señaló que Husanov se convirtió en uno de los jugadores más fiables del equipo durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026. Disputó 16 de los últimos 19 partidos de la Premier League y formó una sólida pareja de centrales con Marc Guéhi.

47 partidos — balance total en el club

Según las estadísticas oficiales, Husanov disputó un total de 47 partidos en todas las competiciones durante su primer año y medio en el Manchester City. En la temporada 2025-2026 participó en 37 encuentros y jugó 2.817 minutos.

Por eso, algunos cálculos que indican que disputó 43 partidos la temporada pasada no coinciden con las cifras oficiales del club.

Husanov fue titular en las finales de la FA Cup y de la League Cup, y conquistó sus primeros trofeos con el City. No se perdió ni un minuto desde los cuartos de final de la League Cup y disputó partidos importantes de la FA Cup contra Newcastle, Liverpool y Chelsea.

Entre los mejores de la temporada

Al término de la temporada 2025-2026, el defensa uzbeko formó parte del trío final de candidatos al premio al mejor jugador del Manchester City.

Superó la votación de los aficionados junto a Jérémy Doku y Nico O’Reilly para alcanzar la fase final. Aunque el premio acabó en manos de O’Reilly, la presencia de Husanov entre los tres primeros demuestra lo rápido que ha crecido su estatus en el equipo. También fue elegido mejor jugador del club en enero y marzo.

Viana: «Esto es solo el principio»

El director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, explicó que el nuevo contrato era un reconocimiento a la progresión de Husanov durante la última temporada.

«Tiene todas las cualidades para convertirse en un defensa central de talla mundial», afirmó Viana.

El dirigente del club valoró muy positivamente las condiciones físicas y técnicas de Husanov, y destacó que, a sus 22 años, sus mejores años todavía están por llegar.

Husanov calificó el nuevo acuerdo como un acontecimiento importante para él y su familia. Su próximo objetivo es ganarse la confianza del nuevo entrenador, Enzo Maresca, y jugar con regularidad en el once titular.

¿Qué se sabe de los 7,5 millones de euros?

Algunas fuentes aseguran que el salario anual de Husanov con el nuevo contrato será de 7,5 millones de euros. A partir de esa cifra también se difundieron cálculos de 625.000 euros mensuales y cerca de 144.000 euros semanales.

Desde el punto de vista matemático, esos cálculos son correctos. Sin embargo, todos se basan en una cifra inicial que no ha sido confirmada oficialmente.

El Manchester City no ha publicado las condiciones del contrato relativas al salario, la prima de fichaje y las bonificaciones por rendimiento. Tampoco se sabe si los 7,5 millones de euros representan ingresos brutos o netos, ni si incluyen las variables.

Por ello, por ahora no es correcto presentar los ingresos diarios, por hora o por minuto de Husanov como cantidades exactas. Lo único confirmado es que el club le ofreció un nuevo contrato de cinco años para retenerlo hasta 2031.

El futuro de la defensa del City se está construyendo

El nuevo acuerdo demuestra que el Manchester City considera a Husanov no una solución temporal, sino una pieza importante de un proyecto a largo plazo.

Su gran velocidad permite al equipo adelantar la línea defensiva. Cuando el rival sale al contraataque, Husanov destaca por su rapidez para llegar a los balones enviados a la espalda de la defensa. La web oficial del club también subrayó que esta cualidad lo ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

Hace un año y medio, este defensa uzbeko todavía no había disputado ningún partido de la Premier League. Ahora es campeón de las copas inglesas, forma parte del trío de mejores jugadores del club y tiene contrato hasta 2031.

La principal tarea ya no es debatir las cifras de su nuevo salario, sino comprobar hasta qué punto Husanov puede responder a esta confianza sobre el terreno de juego. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!