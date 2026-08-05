Los mejores de la 15.ª jornada: Navbahor y Nasaf aportan más jugadores

Se anunció el equipo ideal de la 15.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. Ocho clubes están representados en esta alineación con un sistema 3-4-3.

La mayor representación corresponde a Navbahor y Nasaf: tres jugadores de cada club fueron incluidos entre los mejores de la jornada. No es una casualidad: Navbahor logró una amplia victoria en casa, mientras que Nasaf regresó de Olmaliq con tres puntos importantes.

Los cinco goles de Navbahor le dan tres puestos

El resultado más destacado de la 15.ª jornada se registró en Namangan. Tras volver a su estadio después de una larga pausa, Navbahor derrotó a Khorezm por 5-1.

Husayn Norchaev fue el héroe del partido. El delantero marcó cuatro goles y ocupó un puesto en el ataque del equipo ideal. Ruslanbek Jiyanov anotó el otro gol de Navbahor. Jiyanov fue incluido en el centro del campo, mientras que Usmonov entró entre los mejores centrocampistas de la jornada.

Los cuatro goles de Norchaev en un solo partido eclipsaron todas las demás actuaciones individuales de la 15.ª jornada. Navbahor no solo consiguió una amplia victoria, sino que también mostró claramente todo su potencial ofensivo.

La victoria de Nasaf queda reflejada en las tres líneas

Nasaf visitó al OKMK en la 15.ª jornada y ganó por 2-1. Los dos goles del equipo de Qarshi fueron marcados por jugadores incluidos en el equipo ideal: Bobur Abduxoliqov y Sharof Muhitdinov.

Abduxoliqov fue elegido para el ataque y Muhitdinov ocupó un puesto en la defensa. La inclusión del portero Ne’matov entre los mejores también demuestra que el resultado de Nasaf en Olmaliq no se debió únicamente a los goleadores.

En el partido fuera de casa contra el OKMK, Nasaf sufrió varios minutos de presión, pero logró conservar el resultado. Así, el club cuenta con un representante en cada una de las tres líneas del equipo ideal: portería, defensa y ataque.

Doriyev entra en la lista gracias a su triplete

El delantero de Sogdiana, Lyupcho Doriyev, fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. El futbolista macedonio marcó los tres goles en la victoria por 3-1 del club de Jizzakh contra Mash’al.

Su triplete le valió a Doriyev un merecido puesto en el ataque del equipo ideal. Junto a Norchaev y Abduxoliqov, formó el tridente ofensivo de la jornada.

Los tres delanteros marcaron en la 15.ª jornada. Norchaev anotó cuatro goles, Doriyev tres y Abduxoliqov uno en la importante victoria de Nasaf. Entre los tres sumaron ocho goles en una sola jornada.

Fraydey fue decisivo en la victoria de Surkhon

Surkhon derrotó en Qo‘qon al equipo local Qo‘qon-1912 por la mínima. Richard Fraydey marcó el único gol del partido.

Con su gol, el centrocampista nigeriano le dio tres puntos a su equipo y fue incluido en el equipo ideal. El segundo representante de Surkhon, Shukrullayev, ocupó un puesto en la defensa.

En el partido de Qo‘qon, el equipo de Termez mantuvo su portería a cero. Este resultado permitió al club contar con un representante tanto en la defensa como en el centro del campo del equipo ideal de la jornada.

Un representante de Bukhara y otro de Pakhtakor

Bukhara derrotó a Lokomotiv por 2-1 en casa. Después de este encuentro, Mamasiddiqov fue incluido en el centro del campo del equipo ideal.

Pakhtakor, por su parte, empató 0-0 en Andijan. Tras un partido en el que el equipo de Taskent mantuvo su portería a cero, Tahsin fue elegido como uno de los tres mejores defensas de la jornada.

Alineación completa del equipo ideal de la 15.ª jornada

Portero:

Ne’matov — Nasaf.

Defensas:

Muhitdinov — Nasaf;

Tahsin — Pakhtakor;

Shukrullayev — Surkhon.

Centrocampistas:

Jiyanov — Navbahor;

Mamasiddiqov — Bukhara;

Fraydey — Surkhon;

Usmonov — Navbahor.

Delanteros:

Doriyev — Sogdiana;

Norchaev — Navbahor;

Abduxoliqov — Nasaf.

La Liga Profesional de Fútbol puso en marcha, a partir de la temporada 2026, la elaboración de un equipo ideal al final de cada jornada.

En la selección de la 15.ª jornada se prestó especial atención a los jugadores que marcaron goles, aunque tampoco quedaron fuera los defensas que mantuvieron su portería a cero y contribuyeron notablemente al resultado colectivo. La inclusión de tres jugadores de Navbahor y Nasaf refleja claramente el desarrollo de la jornada. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!