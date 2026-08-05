Huawei presenta el nuevo portátil MateBook Pro S

·6·Tecnología
Huawei presenta el nuevo portátil MateBook Pro S

El gigante tecnológico chino Huawei presentó oficialmente el MateBook Pro S, un portátil ultraligero y avanzado capaz de transformar el mercado. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo destaca no solo por su peso récord, sino también por sus modernas soluciones tecnológicas, que establecen nuevos estándares en el mercado de los ordenadores portátiles. Ixbt.com informa que el anuncio.

El portátil presentado pesa tan solo 798 gramos y su chasis tiene un grosor de 11,9 milímetros. Estas cifras se han conseguido mediante el uso de una aleación especial de magnesio y litio, sin renunciar a la resistencia. Para la refrigeración, se ha desarrollado un ventilador ultrafino con aspas, fabricado con una aleación de aluminio y adaptado al chasis ultracompacto.

Pantalla y rendimiento

El dispositivo incorpora una pantalla táctil pOLED de 14,2 pulgadas con una resolución de 3,1K, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1600 nits. Una de las versiones utiliza por primera vez en el sector una pantalla OLED flexible, equipada con una función especial de privacidad que dificulta la visualización de la información desde los laterales.

El nuevo procesador SoC Kirin XE90 se ha elegido como base del MateBook Pro S. Según Huawei, la arquitectura de este chip aumenta un 23 % el rendimiento monohilo, un 25 % la eficiencia energética y un 40 % las capacidades de las redes neuronales frente a la generación anterior. La potencia de cálculo máxima del sistema es de tan solo 20 vatios.

Autonomía y política de precios

El portátil cuenta con una batería de 54 W·soat de capacidad e incluye un cargador USB-C de 66 vatios. Para conectar dispositivos externos, dispone de dos puertos USB-C 3.2 Gen 1 con una velocidad de 5 Gbit/s, mientras que el fabricante promete hasta 18 horas de autonomía continua.

El dispositivo funciona con el sistema operativo HarmonyOS y es compatible con las tecnologías Ark Engine y Xiaoyi AI. Las ventas del portátil ya han comenzado en China, donde su versión estándar se ofrece a los siguientes precios:

  • Versión básica con 16 GB de RAM y 542 GB de almacenamiento SSD — 7999 yuanes (aproximadamente 1182 dólares);
  • Versión de 24 GB / 512 GB — 8999 yuanes (aproximadamente 1329 dólares);
  • Versión de 24 GB / 1 TB — 10 499 yuanes (aproximadamente 1551 dólares);
  • La Collector’s Edition de gama alta (32 GB / 1 TB) — 14 999 yuanes (aproximadamente 2216 dólares).

HuaweiMateBook Pro SPortátilKirinTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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