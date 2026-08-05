Arsenal debería fichar a Bruno Guimarães — Mikael Silvestre

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Arsenal debería fichar a Bruno Guimarães — Mikael Silvestre

El Arsenal de Londres ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la plantilla antes de la nueva temporada y busca un nuevo centrocampista. El entrenador Mikel Arteta está siendo activo en el mercado de fichajes para mantener la competitividad del equipo y defender el título de la Premier League. Según los informes, el club londinense presentó una oferta oficial por el centrocampista del Newcastle Bruno Guimarães, pero la propuesta fue rechazada. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Grosvenor Sport, el exdefensa del Arsenal y del Manchester United Mikael Silvestre compartió su opinión sobre este fichaje. En su opinión, el traspaso del centrocampista brasileño al club londinense sería la mejor decisión para ambas partes. Silvestre señaló que, pese al rechazo de la primera oferta por parte del Newcastle, las negociaciones entre los clubes continuarán y que el fichaje tiene muchas posibilidades de concretarse.

Dinamismo y competencia sobre el terreno de juego

El exfutbolista valoró muy positivamente las cualidades de Bruno Guimarães y afirmó que puede aportar más dinamismo que las opciones actuales del equipo. En particular, comparó el estilo de juego de Martín Zubimendi con el del brasileño. Según Silvestre, a diferencia de Zubimendi, que la pasada temporada se quedó en el banquillo en algunos partidos, Guimarães se muestra mucho más activo sobre el terreno de juego.

"La temporada pasada resultaba extraño ver a Martín Zubimendi en el banquillo. Jugó buenos partidos, pero también hubo decepciones. Myles Lewis-Skelly ha añadido otra dimensión a su juego y ha demostrado que puede romper líneas con sus carreras. Zubimendi no puede hacerlo, es un jugador diferente", declaró Silvestre.

Un fichaje clave en la lucha por el título

En opinión de Silvestre, Bruno Guimarães puede mostrar más agresividad sobre el terreno de juego, una cualidad que el equipo de Mikel Arteta necesita como el agua para conquistar títulos. Para defender el título de la Premier League y competir con éxito en la Liga de Campeones, el Arsenal necesita una plantilla profunda y de calidad.

"Bruno Guimarães puede desempeñar ambas funciones. Es algo más agresivo que Zubimendi, y para defender el título necesitarán precisamente jugadores con ese carácter. Si quieren volver a alcanzar la final de la Liga de Campeones y defender el trofeo, necesitarán contar con suficientes recursos", añadió el exdefensa.

Mikael Silvestre también rechazó las especulaciones sobre una posible participación del Manchester United en la lucha por este fichaje. Según sus palabras, los Diablos Rojos ya han reforzado suficientemente el centro del campo en las últimas ventanas de fichajes y no necesitan más jugadores para esa posición.

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