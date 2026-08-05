Mohamed Salah ficha inesperadamente por el Trabzonspor

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Mohamed Salah ficha inesperadamente por el Trabzonspor

Tras poner fin a su etapa en el Liverpool, Mohamed Salah despejó todos los rumores sobre su futuro al firmar con el Trabzonspor, club de la Superliga turca. El inesperado traspaso de la estrella egipcia causó un gran revuelo en el mundo del fútbol y captó de inmediato la atención de los medios. Según Goal.com que informa.

Según talkSPORT, varios clubes de Europa y Oriente Medio se habían interesado por el delantero tras su salida del Liverpool al final de la pasada temporada. En un principio, el Besiktas era considerado el principal candidato, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto por dificultades económicas.

Un salario récord y un nuevo desafío

La directiva del Trabzonspor presentó una atractiva oferta que incluía un salario anual de 17 millones de euros para hacerse con los servicios del experimentado futbolista. Gracias a este acuerdo económico, Salah se convirtió en el jugador mejor pagado de la liga turca.

Tras firmar un contrato de dos años, el experimentado futbolista fue presentado oficialmente con la nueva camiseta del equipo. Sin embargo, los aficionados no solo se interesaron por el fichaje, sino también por el número elegido para su nueva equipación.

Un número con gran valor cultural

Acostumbrado a jugar con el número 11 en el Liverpool y el 10 con la selección de Egipto, el delantero eligió el 61 en su nuevo club. Este número corresponde al código regional de la ciudad de Trabzon y tiene un fuerte significado simbólico en la cultura local.

Su importancia es tan grande que los aficionados locales convierten el minuto 61 de cada partido en un auténtico espectáculo, llenando el estadio de fuegos artificiales y cánticos apasionados. Antes de Salah, varios futbolistas ya habían llevado este número.

Por ahora, no está claro si el número 61 será su dorsal oficial durante toda la temporada o si solo fue elegido para la presentación. El Trabzonspor comunicó puntualmente en redes sociales la hora de llegada del jugador al aeropuerto de Estambul y los detalles del fichaje.

Mohamed SalahTrabzonsporLiverpoolSuperliga TurcaFichaje
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