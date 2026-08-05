15 millones de euros por Shomurodov: se desvela el plan del Trabzonspor

Eldor Shomurodov se ha convertido en uno de los nombres más interesantes del mercado de fichajes tras una temporada excepcional en la Superliga turca. «Trabzonspor» estudia la posibilidad de incorporar al delantero de la selección de Uzbekistán, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

Según la prensa turca, el club de Trabzon ha preguntado por las condiciones del traspaso del futbolista. El İstanbul Başakşehir exige aproximadamente 15 millones de euros por el máximo goleador de la Superliga.

22 goles detrás del gran interés

Shomurodov disputó 34 partidos del campeonato turco en la temporada 2025/26, en los que marcó 22 goles y dio 5 asistencias.

Logró el mismo registro que el delantero del Trabzonspor, Paul Onuachu, y compartió con él el premio al máximo goleador de la Superliga. Por tanto, Eldor no fue el único, sino uno de los dos máximos artilleros del campeonato.

Su rendimiento goleador llevó al Başakşehir a activar la cláusula de compra obligatoria. El club de Estambul confirmó en julio que había adquirido los derechos de traspaso de Shomurodov a la Roma y que había entrado en vigor un contrato de dos años. La base de datos de la Federación Turca de Fútbol indica que el acuerdo vigente del futbolista expira el 30 de junio de 2028.

¿Se prepara una oferta con Mendy y dinero?

Algunas fuentes señalan que el Trabzonspor podría incluir a Batista Mendy en la operación y ofrecer además entre 5 y 7 millones de euros. Sin embargo, ninguno de los dos clubes ha confirmado oficialmente este paquete.

Aun así, la aparición de esta posibilidad no resulta ilógica. Mendy, que pasó la temporada anterior cedido en el Sevilla, regresó al Trabzonspor, pero figura entre los futbolistas que no entran en los planes para la nueva campaña. El club de Trabzon quiere traspasarlo y liberar una plaza para jugadores extranjeros.

Distintos informes sitúan el posible valor de Mendy entre 3 y 5 millones de euros. Por eso, una oferta formada por el futbolista y una cantidad adicional podría acercarse en total a las exigencias del Başakşehir. Sin embargo, hasta que comiencen las negociaciones, seguirá siendo solo una de las fórmulas posibles del traspaso.

¿Por qué el Başakşehir no tiene prisa?

El club de Estambul cedió a Shomurodov desde la Roma en el verano de 2025 y después activó la opción de compra. Según fuentes turcas, pagará 2,8 millones de euros a los italianos por los derechos de traspaso del futbolista.

Valorar poco después en 15 millones de euros a un delantero que ha marcado 22 goles en una temporada ofrece al Başakşehir la posibilidad de obtener un importante beneficio económico. Al mismo tiempo, el club perdería su principal fuente de goles y tendría que encontrar un sustituto adecuado.

Por este motivo, el club de Estambul podría preferir recibir un gran pago directo por Shomurodov antes que cerrar una operación compleja en la que participe otro futbolista. La parte alta de las cifras de entre 15 y 20 millones de euros mencionadas por los medios todavía no ha sido confirmada por fuentes fiables.

¿Dónde podría utilizar el Trabzonspor a Eldor?

Paul Onuachu es actualmente la principal figura del ataque del Trabzonspor. El delantero nigeriano también marcó 22 goles la temporada pasada y ganó junto a Shomurodov la carrera por el título de máximo goleador.

Shomurodov no solo puede jugar como delantero centro, sino también como segundo punta y en posiciones cercanas a las bandas. Esto le permitiría compartir ataque con Onuachu o ser una alternativa al nigeriano.

La prensa turca también ha escrito que el Trabzonspor considera a Eldor uno de los principales candidatos ante una posible salida de Onuachu.

También marcó un gol histórico en el Mundial

En verano, Shomurodov disputó por primera vez en la historia un Mundial con la selección de Uzbekistán. Marcó el 1-0 en el minuto 10 del partido contra la República Democrática del Congo, pero la selección encajó tres goles en la segunda parte y perdió por 1-3.

Su gol fue reconocido como uno de los mejores disparos de la fase de grupos del torneo. El aumento del interés por el delantero de 31 años después del Mundial también está relacionado con su rendimiento en el club y con su impacto en el escenario internacional.

El principal obstáculo para el traspaso es el precio

En el escenario actual, el interés del Trabzonspor parece real, mientras que la postura del Başakşehir es firme. Shomurodov tiene contrato por dos años y el club no se encuentra en una situación que le obligue a venderlo.

El desenlace de las negociaciones dependerá de tres factores: si el Trabzonspor aumenta la cantidad de dinero en efectivo, si el Başakşehir acepta una operación con Batista Mendy y si el propio Eldor quiere cambiar de club.

Los 22 goles de Shomurodov la temporada pasada lo convirtieron de un candidato más al traspaso en un activo de gran valor. Ahora el Trabzonspor no solo tendrá que mostrar interés, sino presentar una oferta acorde con el precio del máximo goleador. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!