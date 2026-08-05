El Arsenal llega a un acuerdo con el Newcastle por el fichaje de Bruno Guimarães

El campeón de la Premier League inglesa, Arsenal, ha dado un paso importante para reforzar su plantilla. Según talkSPORT, el club londinense ha llegado a un acuerdo con el Newcastle United por el fichaje de su capitán Bruno Guimarães, por una cantidad de 75 millones de libras esterlinas. Se espera que el centrocampista brasileño de 28 años pase pronto el reconocimiento médico, tras lo cual el traspaso se hará oficial. Sobre ello, Goal.com informa de estas novedades.

El acuerdo se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano. El entrenador Mikel Arteta había fijado como principal objetivo mejorar aún más el centro del campo, que conquistó el título nacional la temporada pasada. Las condiciones del contrato con el jugador ya se habían acordado, y finalmente se confirmó que el futbolista eligió al club de la capital pese al interés de otros equipos europeos durante el periodo entre temporadas.

Actividad intensa en el mercado de verano

Actualmente concentrado en España, Bruno Guimarães abandonará pronto el campamento para pasar el reconocimiento médico. Se espera que sea el cuarto fichaje del Arsenal en el mercado de verano. El club está actuando con mucha intensidad en el mercado y está renovando profundamente su plantilla.

La campaña veraniega del club comenzó con los siguientes movimientos:

Piero Hincapié fue comprado en propiedad al Bayer Leverkusen por 34,5 millones de libras esterlinas;

El portero Illan Meslier se incorporó a la plantilla procedente del Leeds United como agente libre;

El extremo Christos Tzolis llegó por 34 millones de libras esterlinas, estableciendo un nuevo récord de fichajes en Bélgica.

Según los expertos, la llegada de Bruno Guimarães aumentará aún más las posibilidades del equipo de Mikel Arteta. El reconocido analista de fútbol Rory Jennings calificó el fichaje como una «compra perfecta». Según él, el brasileño formará junto a Declan Rice la pareja de centrocampistas más temible y sólida de la Premier League.

Jennings también añadió que el acuerdo supone una pérdida importante para el Newcastle United, mientras que el Arsenal, como campeón vigente, está demostrando su superioridad en el mercado de fichajes. Las ambiciones del club londinense siguen siendo altas, ya que el equipo planea incorporar a más jugadores estrella.