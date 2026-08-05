Arsenal se acerca al fichaje de Bruno Guimarães

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Arsenal se acerca al fichaje de Bruno Guimarães

El Arsenal inglés se está moviendo activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar aún más su plantilla. El conjunto londinense está muy cerca de incorporar a Bruno Guimarães, capitán del Newcastle United. Este fichaje se considera un paso decisivo para consolidar el dominio nacional del equipo de Mikel Arteta. Así lo informa Goal.com que lo anuncia.

Según Express, el traspaso tendrá un valor de 75 millones de libras esterlinas, una cantidad que se pagará íntegramente por adelantado y sin variables. Estos detalles financieros demuestran claramente que el Arsenal se ha convertido en una nueva potencia del fútbol inglés.

La dura valoración de Jamie Carragher

Sin embargo, Jamie Carragher, legendario defensa del Liverpool, considera que la llegada del centrocampista brasileño podría causar grandes problemas a algunos jugadores de la actual plantilla. Durante su intervención en el pódcast The Football Ramble, el exjugador especuló sobre cómo el fichaje podría afectar al futuro de Martin Zubimendi.

El futbolista español llegó al club con grandes expectativas, pero no logró mantener un rendimiento estable durante la fase decisiva de la pasada temporada. Carragher sostiene que, tras la llegada de Bruno Guimarães, Zubimendi podría perder por completo el puesto de mediocentro defensivo titular que esperaba conseguir.

Los planes tácticos de Arteta y las dudas

Con esta gran inversión, Mikel Arteta pretende aportar fuerza física y serenidad técnica al centro del campo. Aun así, Jamie Carragher se pregunta cómo integrará el entrenador a estos jugadores en un mismo sistema. En su opinión, Guimarães tiende a jugar a un ritmo algo más lento, lo que lo diferencia de otros candidatos.

Carragher no ocultó su preferencia por un jugador más dinámico y capaz de cubrir mejor el terreno, como Sandro Tonali. También reconoció que no está completamente seguro de en qué posición podría rendir mejor Declan Rice en este nuevo esquema.

Grandes objetivos en Europa

Esta política de fichajes activa y ambiciosa demuestra que la directiva del Arsenal no solo pretende mantener el liderazgo en la Premier League, sino también triunfar en la Champions League. Según Carragher, los londinenses no quieren limitarse a defender el título, sino que aspiran a construir un auténtico imperio.

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