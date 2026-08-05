Anders Limpar opina sobre el futuro de Mikel Arteta en el Arsenal

El excentrocampista del Arsenal Anders Limpar considera que Mikel Arteta nunca dejará su equipo por el FC Barcelona o el Manchester City. En una entrevista con SveaCasino, el exfutbolista sueco destacó que la situación actual y las condiciones del club londinense representan la mejor opción de Europa para el técnico. Goal.com informa .

Según Limpar, el equipo tiene la capacidad de fichar a los mejores jugadores del mercado y compite como candidato en cuatro competiciones. También señaló que el Arsenal ya forma parte de los mejores equipos de Europa y cuenta con una enorme influencia en el mercado de fichajes.

El liderazgo del Arsenal y las condiciones favorables para Arteta

El exfutbolista afirmó que no tendría sentido que Mikel Arteta fichara por otro gran club, ya que no encontraría mejores condiciones. La directiva del Arsenal siempre ha respaldado las exigencias de su entrenador en el mercado de fichajes y le ha proporcionado a los mejores jugadores.

Según Limpar, actualmente los mejores jugadores del mundo quieren fichar por el Arsenal. Los éxitos del equipo en la Premier League y en otras competiciones siguen haciéndolo atractivo para los futbolistas. También añadió que un jugador simplemente bueno no cumple con las exigencias del club, donde solo juegan futbolistas de talla mundial.

Las dificultades de gestionar una plantilla repleta de estrellas

Al mismo tiempo, Anders Limpar advirtió que gestionar una plantilla tan fuerte y repleta de estrellas podría convertirse en el mayor desafío de la carrera de Mikel Arteta. Explicó que, para contar con un equipo competitivo, debe haber suficientes jugadores de talla mundial no solo en el once titular, sino también en el banquillo.

Evitar que las estrellas que se quedan en el banquillo o no juegan pierdan la motivación y mantenerlas comprometidas es la tarea más difícil para cualquier entrenador. Pep Guardiola y Jürgen Klopp ya afrontaron dificultades similares, y ahora Arteta deberá demostrar toda su capacidad como técnico.