Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)

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Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)

En la 2ª jornada de la Copa del Mundo, la selección de Marruecos se enfrentó a Escocia. En este encuentro del grupo G, los africanos se impusieron por la mínima, 1:0. El único gol fue anotado por Ismael Saibari en el minuto 2.

Mundial 2026. 2ª jornada
Escocia – Marruecos 0:1
Gol: Saibari 2

De esta manera, tras dos partidos, Marruecos ocupa la segunda posición del grupo con 4 puntos, detrás de Brasil. Escocia tiene 3 puntos.

EscociaMarruecosIsmael SaibariBrasil
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Shuhrat Razzakov
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