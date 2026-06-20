Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)
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Mundial 2026. 2ª jornada
En la 2ª jornada de la Copa del Mundo, la selección de Marruecos se enfrentó a Escocia. En este encuentro del grupo G, los africanos se impusieron por la mínima, 1:0. El único gol fue anotado por Ismael Saibari en el minuto 2.
Mundial 2026. 2ª jornada
Escocia – Marruecos 0:1
Gol: Saibari 2
De esta manera, tras dos partidos, Marruecos ocupa la segunda posición del grupo con 4 puntos, detrás de Brasil. Escocia tiene 3 puntos.
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