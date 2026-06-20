Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)

En la 2ª jornada de la Copa del Mundo, la selección de Marruecos se enfrentó a Escocia. En este encuentro del grupo G, los africanos se impusieron por la mínima, 1:0. El único gol fue anotado por Ismael Saibari en el minuto 2.

Mundial 2026. 2ª jornada

Escocia – Marruecos 0:1

Gol: Saibari 2

De esta manera, tras dos partidos, Marruecos ocupa la segunda posición del grupo con 4 puntos, detrás de Brasil. Escocia tiene 3 puntos.