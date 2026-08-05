Rusia afirma haber derribado 10 MiG-29 en un día con sistemas S-400

El ejército ruso declaró que en 2023 derribó en un solo día diez aviones de combate ucranianos MiG-29 utilizando sistemas antiaéreos S-400 «Triumf».

La información aparece en un artículo publicado por la revista «Voyennaya mysl» del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, Ucrania no ha confirmado esos resultados y las fuentes abiertas no ofrecen pruebas suficientes de que diez aviones fueran perdidos en un solo día.

¿Qué cifras presentó la publicación rusa?

El artículo fue elaborado con la participación del general de división Aleksandr Romanenkov, jefe de las tropas de misiles antiaéreos de las Fuerzas Aeroespaciales rusas.

Según el texto, en 2023 los sistemas S-400 realizaron por primera vez disparos de combate contra objetivos situados más allá del horizonte.

Según la afirmación de la parte rusa:

— diez cazas MiG-29 fueron derribados en un solo día;

— un total de 24 aviones militares ucranianos fueron destruidos en una semana;

— el tipo exacto de algunos aviones no se especifica en el artículo.

Estas cifras no son pérdidas confirmadas, sino datos presentados por la publicación militar rusa.

Los informes oficiales anteriores mencionaban otras cifras

En un informe diario difundido por el Ministerio de Defensa ruso en octubre de 2023, se afirmó que siete MiG-29 ucranianos habían sido derribados en un día.

El mismo informe indicaba que en una semana habían sido destruidos 12 aviones en total: diez MiG-29 y dos Su-25.

Unos días después, Serguéi Shoigú, entonces ministro de Defensa ruso, declaró que 24 aviones ucranianos habían sido derribados en cinco días.

Por tanto, las cifras oficiales publicadas en distintos momentos no coinciden completamente:

— primero, siete MiG-29 en un día;

— 12 aviones en una semana;

— posteriormente, 24 aviones en cinco días;

— en el nuevo artículo, diez MiG-29 en un día y 24 aviones en una semana.

Estas diferencias muestran que se necesitan confirmaciones independientes adicionales sobre la fecha exacta, el tipo de objetivos y el número de pérdidas.

¿Cómo funcionaron los disparos «más allá del horizonte»?

Debido a la curvatura de la Tierra, un radar terrestre no siempre puede detectar directamente a un avión que vuela a baja altura y a larga distancia.

Según el método descrito por la publicación rusa, los sistemas S-400 fueron desplegados en una posición de «emboscada». Después de que los aviones ucranianos despegaran, los lanzadores avanzaron hacia zonas en las que los aparatos podían entrar en su área de ataque.

Para atacar objetivos más allá del horizonte pueden utilizarse datos de otros radares o de medios aéreos de vigilancia radar de largo alcance. En 2023, fuentes militares rusas también escribieron que los S-400 se empleaban junto con un avión de vigilancia radar de largo alcance A-50.

Sin embargo, no se han presentado al público pruebas técnicas sobre qué aviones fueron alcanzados, dónde ni en qué circunstancias.

¿A qué distancia puede alcanzar un objetivo el S-400?

El S-400 «Triumf» es un sistema de defensa aérea de largo y medio alcance que el ejército ruso incorporó en 2007.

Según Rosoboronexport, el sistema puede utilizar distintos misiles, incluidos los 40N6E, 48N6E3 y 9M96E2. La versión de exportación tiene una distancia máxima declarada de hasta 380 kilómetros contra objetivos aerodinámicos.

El sistema está diseñado para atacar los siguientes objetivos:

— aviones de combate y bombarderos;

— aviones de vigilancia radar aérea;

— medios de reconocimiento y guerra electrónica;

— misiles de crucero y algunos misiles balísticos.

Sin embargo, la distancia máxima indicada en los catálogos no significa que un objetivo vaya a ser alcanzado con éxito desde esa distancia en cualquier condición de combate. La altitud del avión, su visibilidad radar, la guerra electrónica, sus maniobras y los datos de vigilancia externa influyen en el resultado.

¿Está confirmada la pérdida de diez MiG-29?

La Fuerza Aérea ucraniana no ha confirmado públicamente una pérdida de tal magnitud en un solo día.

La base Oryx, que contabiliza las pérdidas de equipo militar a partir de fotos y vídeos, registra 38 MiG-29 ucranianos perdidos o dañados desde el inicio de la guerra. Sin embargo, esta base solo incluye los casos con pruebas visuales públicas y puede no abarcar todas las pérdidas reales.

Los datos de fuentes abiertas no confirman de forma independiente que los diez MiG-29 mencionados por Rusia fueran derribados precisamente en un solo día. Al mismo tiempo, la ausencia de pruebas visuales tampoco demuestra automáticamente que el hecho no ocurriera.

En una guerra, ambas partes pueden ocultar sus propias pérdidas y exagerar las del adversario. Por eso, las afirmaciones sobre equipos militares costosos, como los aviones, deben confirmarse con imágenes satelitales, números de matrícula, información sobre los pilotos o varias fuentes independientes.

El ejército ruso también reconoció que la táctica no se repetirá

El artículo de «Voyennaya mysl» también señala que Ucrania podría haber estudiado el nuevo método de empleo de los sistemas S-400.

Según los autores, una vez que el enemigo analiza la táctica de la «emboscada», resulta más difícil repetir resultados tan elevados.

Los aviones podrían:

— evitar acercarse a zonas peligrosas;

— volar a baja altura;

— intentar detectar de antemano las unidades S-400;

— utilizar armas de largo alcance desde posiciones muy alejadas del frente.

Por ello, el ejército ruso considera importante desplegar rápidamente los sistemas de largo alcance en zonas inesperadas después de que despeguen los aviones, en lugar de mantenerlos permanentemente en un mismo lugar.

Un resultado importante, pero aún quedan muchas preguntas abiertas

La publicación militar rusa presenta el uso de los sistemas S-400 en 2023 como un gran éxito. Si se confirma que diez MiG-29 fueron derribados en un día, sería una de las mayores pérdidas diarias de aviación de la guerra moderna.

Sin embargo, hasta ahora no se han publicado números de matrícula, lugares de los incidentes, imágenes satelitales ni otras pruebas independientes que confirmen la afirmación.

Por ello, es más correcto presentar la información no como un hecho firme —«Rusia derribó diez MiG-29 en un día»—, sino como una afirmación de una publicación militar rusa. Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo con sus conocidos y amigos en Telegram u otras redes sociales.