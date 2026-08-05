Se exprimió un grano de la cara y estuvo a punto de morir

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Se exprimió un grano de la cara y estuvo a punto de morir

La bloguera y modelo brasileña Villian Silva mostró con su propio ejemplo las peligrosas consecuencias que puede tener exprimir un simple grano. En las redes sociales, Ken de CG la bloguera, conocida como Ken de CG, fue hospitalizada después de exprimirse un grano inflamado cerca del bigote.

Según contó, primero se quitó un pelo encarnado y después se exprimió el grano. Poco después, su rostro se hinchó mucho y su estado empeoró. Los médicos indicaron que la infección podía provocar complicaciones graves.

Según Villian Silva, en el peor de los casos, la infección podría haberse extendido hasta el cerebro.

«Se me hinchó mucho la cara por culpa de este grano. Apareció el riesgo de meningitis. Esto podría haber afectado al cerebro y provocado consecuencias potencialmente mortales», explica la bloguera.

La dermatóloga Danijela Kavalkante de Almeyda Manjani explica que la zona situada entre la nariz y las comisuras de los labios se conoce en medicina como el «triángulo de la muerte». Esto se debe a que los vasos sanguíneos de esta región están directamente conectados con las estructuras cerebrales, lo que aumenta el riesgo de que una infección se propague rápidamente.

Según la especialista, exprimir un grano inflamado puede hacer que las bacterias penetren más profundamente en los tejidos. Esto puede provocar complicaciones graves, como trombosis del seno cavernoso, meningitis, absceso cerebral o sepsis.

Villian Silva continúa actualmente con su tratamiento. Después de lo ocurrido, decidió advertir en las redes sociales sobre los peligros de exprimirse los granos por cuenta propia.

«Estuve a punto de perder la vida por exprimirme un simple grano», afirma la bloguera.

Villian SilvaKen de CGDaniela Cavalcante de Almeida Manjani
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Kamola Shuhratova
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