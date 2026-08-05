Por qué se retrasó el plan de los misiles « Flamingo»: Fire Point explicó la razón

El plan de Ucrania para producir misiles de crucero «Flamingo» de largo alcance no se ejecutó en el plazo previsto. Irina Terekh, directora de Fire Point, lo atribuyó al retraso de los fondos esperados de un crédito de la Unión Europea y de los pedidos estatales.

La empresa ha preparado líneas capaces de producir hasta siete misiles al día. Sin embargo, las capacidades construidas todavía no se utilizan plenamente: el volumen de producción sigue dependiendo de la financiación y de los nuevos contratos.

Siete misiles: no es la cifra actual

En agosto de 2025, Fire Point declaró que planeaba elevar la producción de misiles «Flamingo» a al menos siete unidades diarias para octubre de 2025. Ese ritmo podría haber permitido fabricar 2.555 misiles al año.

Sin embargo, según la nueva explicación de Irina Terekh, siete misiles no representan el volumen diario actual de producción de la empresa. Se trata de la capacidad máxima de diseño de las líneas construidas previamente.

Según explicó, la empresa no aumentó la producción hasta ese nivel porque los pedidos realizados por Ucrania no eran suficientes para ocupar plenamente las capacidades disponibles.

Así, la cifra anunciada anteriormente resultó no ser un dato de producción real, sino el límite superior que podría alcanzarse si existieran la financiación y los contratos necesarios.

El retraso del crédito de la UE afectó a los pedidos

Terekh vinculó la reducción del volumen de producción a la espera de Ucrania por los fondos del crédito de la Unión Europea. Explicó que los pedidos estatales no correspondían a la capacidad máxima preparada por Fire Point porque la financiación no se había concretado a tiempo.

La Unión Europea aprobó un crédito de apoyo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Según la Comisión Europea, los primeros 3.200 millones de euros del programa se desembolsaron el 25 de junio de 2026, mientras que otros 3.900 millones destinados a la compra de drones se asignaron el 30 de junio.

The Guardian informó a finales de julio de que la producción de Fire Point estaba recuperando ritmo tras una pausa causada por retrasos en la financiación. Según el medio, la empresa fabrica actualmente unos 100 «Flamingo» al mes, lo que equivale a algo más de tres misiles diarios de media.

¿Cuándo se alcanzará la capacidad máxima?

Fire Point no ha abandonado su plan de elevar la producción a siete misiles diarios.

Según Irina Terekh, la empresa podría alcanzar esa cifra a finales de 2026 o principios de 2027. No obstante, el plazo exacto dependerá de cuándo se firmen los nuevos contratos y del volumen de los pedidos recibidos.

El principal problema no es la falta de líneas de producción. La empresa afirma que ya ha creado la infraestructura necesaria, pero necesita pedidos estables y garantizados de antemano para utilizarla a plena capacidad.

Por tanto, el principal obstáculo para Fire Point no es actualmente tecnológico, sino financiero y contractual.

¿Qué tipo de misil es el «Flamingo»?

También conocido como FP-5, el «Flamingo» es un misil de crucero ucraniano de largo alcance lanzado desde tierra.

Según la información presentada por Fire Point, el misil:

— tiene un alcance de hasta 3.000 kilómetros;

— puede llevar una ojiva de hasta 1.150 kilogramos;

— puede atacar objetivos profundamente enterrados en tierra.

Estas características técnicas se basan en declaraciones de la empresa y no todas han sido verificadas de forma independiente. Associated Press informó en 2025 de que Fire Point producía aproximadamente un «Flamingo» al día.

En julio de 2026, la empresa declaró que había aumentado la producción mensual hasta aproximadamente 100 unidades. Según la directora de Fire Point, cada misil cuesta algo menos de 600.000 dólares.

El problema del motor también se está resolviendo

Hasta ahora, Fire Point utilizaba en los misiles «Flamingo» antiguos motores a reacción reacondicionados. Sin embargo, como cada vez resulta más difícil encontrar estas unidades, la empresa ha comenzado a desarrollar su propio motor.

En una entrevista concedida a Reuters el 29 de julio de 2026, Irina Terekh declaró que se estaban ensamblando los diez primeros motores de prueba. Si las pruebas concluyen con éxito, los nuevos motores podrían permitir ampliar aún más la producción de «Flamingo».

Este factor también afecta directamente al ritmo de producción de los misiles. Para fabricar grandes cantidades no basta con una línea de ensamblaje: también es necesario contar con un suministro estable de motores.

El gran plan depende ahora de los contratos

El caso de Fire Point demuestra que en la industria de defensa ucraniana puede existir una gran diferencia entre la capacidad de producción y los pedidos reales.

La empresa construyó líneas diseñadas para producir siete misiles al día. Sin embargo, el Estado no concretó a tiempo la financiación ni los contratos necesarios para utilizar plenamente esa capacidad.

Ahora, la ejecución del plan depende de tres factores principales:

— la asignación puntual de los fondos de la Unión Europea;

— la realización de pedidos a largo plazo por parte de Ucrania;

— la finalización exitosa de las pruebas de producción de motores nacionales.

Por esta razón, es incorrecto considerar la cifra de siete «Flamingo» diarios como el volumen de producción actual. Se trata de la capacidad máxima que la empresa planea alcanzar, y la fecha para lograrla se ha pospuesto al menos hasta finales de 2026. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos y amigos en Telegram u otras redes sociales!