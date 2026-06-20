Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la final

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Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la final

Hoy comenzaron las semifinales de la Copa del Mundo de Boxeo. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros compatriotas defendieron dignamente el honor del país en combates intensos y reñidos.

De acuerdo con los resultados de los combates disputados hasta ahora, 4 de nuestros boxeadores aseguraron su pase a la final, mientras que 2 de nuestros representantes se adjudicaron la medalla de bronce.

Resultados generales de las semifinales

Boxeador

Categoría de peso

Rival y país

Marcador

Resultado final

Farzona Fozilova

-48 kg

Angelika Kristaforszka (Polonia)

5:0

Clasificada a la final

Sitora Turdibekova

-60 kg

Viktoriya Grefeyeva (Kazajistán)

1:4

Medalla de bronce

Abdumalik Halokov

-60 kg

Radoslav Rosenov (Bulgaria)

4:1

Clasificado a la final

Oltinoy Sotimboyeva

+80 kg

Dina Islambekova (Kazajistán)

5:0

Clasificada a la final

Akmaljon Isroilov

-85 kg

Paolo Caruso (Italia)

2:3

Medalla de bronce

To‘rabek Habibullayev

-90 kg

Xuyezen Xan (China)

5:0

Clasificado a la final

Detalles de los combates

  • Intensidad femenina: Nuestra representante en la categoría -48 kg Farzona Fozilova dominó totalmente a su rival polaca, clasificándose para la final por decisión unánime (5:0). Lamentablemente, en los -60 kg, Sitora Turdibekova perdió la oportunidad ante su rival kazaja, conformándose con el tercer peldaño del podio.

  • Clase magistral de Abdumalik Halokov: Abdumalik, uno de los principales aspirantes al título en la categoría -60 kg, derrotó sin dificultades al búlgaro Radoslav Rosenov. Halokov dominó todos los asaltos (5:0, 4:1, 4:1), logrando finalmente la victoria 4:1 en el marcador.

Victoria de la «Trilogía» para Oltinoy Sotimboyeva:

El enfrentamiento entre Oltinoy Sotimboyeva (+80 kg) y la kazaja Dina Islambekova se ha convertido en el evento más interesante del año. Este fue su tercer choque este año (Oltinoy ganó en «Strandja», Dina en el campeonato asiático). En el combate decisivo, nuestra representante no dejó ninguna oportunidad a su rival — 5:0! El marcador global queda 2:1, ¡y Oltinoy está en la final!

  • To‘rabek no tuvo piedad con el anfitrión: En la categoría -90 kg, defendiendo el honor de nuestro país, To‘rabek Habibullayev subió al ring contra el anfitrión chino Xuyezen Xan. To‘rabek neutralizó completamente a su oponente en los tres asaltos (5:0), asegurando su boleto a la final con una superioridad clara.

  • Derrota dolorosa en un combate reñido: En la categoría -85 kg, Akmaljon Isroilov mantuvo un combate equilibrado contra el italiano Paolo Caruso. Sin embargo, según una decisión polémica de los jueces, el boxeador italiano ganó 2:3. Akmaljon terminó la competición con una medalla de bronce.

¡Nos esperan otros 5 combates!

El camino del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán en la Copa del Mundo continúa. Pronto, otros 5 de nuestros talentosos boxeadores subirán al ring en el marco de las semifinales. ¡Deseamos sinceramente suerte a nuestros representantes y esperamos solo la victoria!

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Shuhrat Razzakov
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