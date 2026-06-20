Ruben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotros

·2·Deportes
Ruben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotros

El defensa de la selección de Portugal, Ruben Dias, reaccionó a las críticas surgidas en torno al capitán Cristiano Ronaldo tras un comienzo fallido en el Campeonato de Naciones. El central del Manchester City destacó que la presión externa y el ruido mediático no pueden interferir en el objetivo general del equipo. Así lo informa Goal.com.

La selección de Portugal empató 1-1 contra la RD Congo en su primer encuentro del grupo K. Tras adelantarse temprano gracias a un gol de Joao Neves, los portugueses concedieron el empate a Yoane Wissa justo antes del final de la primera parte. Este resultado provocó fuertes protestas de aficionados y exfutbolistas.

El capitán en el centro de las críticas

No es casualidad que el foco de las críticas esté dirigido hacia Cristiano Ronaldo, de 41 años. El experimentado delantero no logró destacar por su eficacia en este encuentro, extendiendo su racha sin goles en los Campeonatos de Naciones a 10 partidos. A pesar de ello, Ruben Dias salió en defensa del capitán.

"Las críticas no se dirigen a un solo jugador. Cris es el centro de atención, pero en este nivel todos están bajo escrutinio. No veo nada anormal aquí; así ha sido desde que llegué a la selección y así seguirá siendo. No es una novedad para nosotros", afirmó Ruben Dias.

Según el defensor, las diversas especulaciones y debates en las redes sociales no afectan el ambiente interno de los jugadores. El equipo está unido en torno a un único objetivo —el sueño del campeonato— y trata de no prestar atención a los factores externos.

Disciplina y errores tácticos

Al analizar el encuentro, la estrella del Manchester City admitió que Portugal perdió la disciplina durante el partido. En su opinión, tras el gol temprano, hubo un estado de complacencia en el equipo, lo que permitió al rival mostrar su juego.

"Empezamos bien el partido, se podía sentir una gran energía en esos momentos. Sin embargo, luego nos relajamos y perdimos la disciplina. Eso nos hizo menos eficaces y no pudimos infundir miedo al rival. El juego entró en una dinámica extraña. Somos conscientes de ello y miramos al futuro con optimismo", añadió el defensa.

Cabe recordar que, en este encuentro, Cristiano Ronaldo estableció un récord como el jugador de campo más veterano en ser titular en la historia de los Campeonatos de Naciones. Ahora se espera que Portugal luche seriamente en las siguientes jornadas para recuperar su posición y resolver su clasificación del grupo.

PortugalCristiano RonaldoRuben DiasCampeonato de NacionesFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalCopa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalHoy, 14:13Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Hoy, 14:07El FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioEl FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioHoy, 13:58Demba Ba nombrado director deportivo de un club francésDemba Ba nombrado director deportivo de un club francésHoy, 13:54Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Hoy, 13:47Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)Hoy, 13:40
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?