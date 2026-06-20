Ruben Dias: El ruido alrededor de Cristiano Ronaldo no es una novedad para nosotros

El defensa de la selección de Portugal, Ruben Dias, reaccionó a las críticas surgidas en torno al capitán Cristiano Ronaldo tras un comienzo fallido en el Campeonato de Naciones. El central del Manchester City destacó que la presión externa y el ruido mediático no pueden interferir en el objetivo general del equipo. Así lo informa Goal.com.

La selección de Portugal empató 1-1 contra la RD Congo en su primer encuentro del grupo K. Tras adelantarse temprano gracias a un gol de Joao Neves, los portugueses concedieron el empate a Yoane Wissa justo antes del final de la primera parte. Este resultado provocó fuertes protestas de aficionados y exfutbolistas.

El capitán en el centro de las críticas

No es casualidad que el foco de las críticas esté dirigido hacia Cristiano Ronaldo, de 41 años. El experimentado delantero no logró destacar por su eficacia en este encuentro, extendiendo su racha sin goles en los Campeonatos de Naciones a 10 partidos. A pesar de ello, Ruben Dias salió en defensa del capitán.

"Las críticas no se dirigen a un solo jugador. Cris es el centro de atención, pero en este nivel todos están bajo escrutinio. No veo nada anormal aquí; así ha sido desde que llegué a la selección y así seguirá siendo. No es una novedad para nosotros", afirmó Ruben Dias.

Según el defensor, las diversas especulaciones y debates en las redes sociales no afectan el ambiente interno de los jugadores. El equipo está unido en torno a un único objetivo —el sueño del campeonato— y trata de no prestar atención a los factores externos.

Disciplina y errores tácticos

Al analizar el encuentro, la estrella del Manchester City admitió que Portugal perdió la disciplina durante el partido. En su opinión, tras el gol temprano, hubo un estado de complacencia en el equipo, lo que permitió al rival mostrar su juego.

"Empezamos bien el partido, se podía sentir una gran energía en esos momentos. Sin embargo, luego nos relajamos y perdimos la disciplina. Eso nos hizo menos eficaces y no pudimos infundir miedo al rival. El juego entró en una dinámica extraña. Somos conscientes de ello y miramos al futuro con optimismo", añadió el defensa.

Cabe recordar que, en este encuentro, Cristiano Ronaldo estableció un récord como el jugador de campo más veterano en ser titular en la historia de los Campeonatos de Naciones. Ahora se espera que Portugal luche seriamente en las siguientes jornadas para recuperar su posición y resolver su clasificación del grupo.