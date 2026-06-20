Debut de Tantashev: polémicas arbitrales en el partido Escocia – Marruecos

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Debut de Tantashev: polémicas arbitrales en el partido Escocia – Marruecos

El encuentro entre Escocia y Marruecos (0:1), correspondiente a la 2ª jornada del grupo S de la Copa del Mundo, no solo destacó por la intensidad del juego, sino también por el debut histórico del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev y las situaciones polémicas surgidas en el campo.

En el partido dirigido por Tantashev, el gol anotado por los africanos en los primeros minutos decidió el destino del encuentro.

Acta del partido y alineaciones

Escocia — Marruecos 0:1

Gol: Saibari, 2 (0:1).

  • Escocia: Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Christie (McClean, 71), Ferguson, Tierney (Doak, 60), McGinn (Stewart, 88), McTominay, Adams (Dykes, 71).

  • Marruecos: Bounou, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi, Bouaddi, Al-Aynawi, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannous (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saibari (Amaymouni-Eshguyab, 83).

  • Amonestaciones: Robertson, 65 — Diop, 22.

Segundo regalo consecutivo de Saibari

La selección de Marruecos comenzó el partido con mucha intensidad, lo que permitió un gol rápido. Tras haber marcado contra Brasil en la primera jornada, Ismael Saibarivolvió a ser el protagonista. En el minuto 2 del encuentro, Braim Dias dio un pase magistral que él convirtió en gol, otorgando la victoria a su equipo.

Ilgiz Tantashev y tres situaciones polémicas

Durante el partido, los británicos mostraron su descontento con varias decisiones arbitrales. Sin embargo, las repeticiones y el análisis de los expertos confirmaron que el colegiado uzbeko acertó:

  1. Reclamación de tarjeta roja (episodio de Diop): En la primera parte, el marroquí Diop detuvo al delantero escocés Adams con una falta. Los aficionados pidieron la tarjeta roja por «última esperanza». Pero Tantashev se limitó a la amarilla, ya que otro defensa marroquí controlaba la situación.

  2. La caída de McGinn: En una acción donde John McGinn cayó dentro del área, Tantashev consideró que no hubo falta. El técnico escocés Steve Clarke calificó la jugada como un «50-50» tras el partido y no cuestionó al árbitro.

  3. Reclamación de penalti de McTominay: La caída de Scott McTominay en el área rival generó un gran debate entre los expertos internacionales.

Los expertos de ITV divididos

En el estudio de la cadena ITV, que transmitió el partido en Gran Bretaña, se discutió intensamente la jugada de McTominay:

Christina Unkel (exárbitra):

«Tantashev es conocido por permitir un juego físico y ser más permisivo en los duelos. Pero en esta situación, no hacía falta mucho para pitar penalti. En mi opinión, era penalti».

Roy Keane (exfutbolista):

«Para mí, no es penalti. Simplemente quiso caerse. El partido fue muy duro. El árbitro, en algunos casos, intervino demasiado: pitaba falta en cuanto un jugador caía».

Sea como sea, Ilgiz Tantashev dirigió su partido de debut con seguridad a pesar de la presión, registrando la victoria de Marruecos por 1-0. ¡Sigan siguiendo los debates de la Copa del Mundo con nosotros!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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