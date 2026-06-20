Bomba de fichajes en el Fenerbahçe: Eldor es el objetivo principal del gigante de Estambul

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Bomba de fichajes en el Fenerbahçe: Eldor es el objetivo principal del gigante de Estambul

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov ha logrado convertir su temporada de debut en la Süper Lig turca en un verdadero éxito. Tras su juego fenomenal y su capacidad goleadora con el Istanbul Başakşehir, el delantero de 30 años ha captado la atención de uno de los gigantes más poderosos de Turquía: el Fenerbahçe.

Según Sporx.com el prestigioso medio, los «canarios» han iniciado acciones oficiales y concretas para incorporar a nuestro compatriota a sus filas.

Eldor Shomurodov: una temporada mágica en el Başakşehir

Tras cinco años de actividad en la Serie A italiana, Shomurodov se trasladó a Turquía y en poco tiempo se convirtió en el arma más peligrosa del campeonato local:

  • Número de goles: Marcando 22 goles en la portería contraria en la Süper Lig, se convirtió en el máximo goleador absoluto de la temporada.

  • Resultado colectivo: Los goles de Eldor llevaron al Istanbul Başakşehir, dirigido por Nuri Şahin, al 5.º lugar de la tabla, otorgando al equipo un pase a la UEFA Conference League.

El plan del Fenerbahçe: ¿Por qué precisamente Shomurodov?

El departamento deportivo del gigante de Estambul ha presentado a la directiva del club un informe completo y positivo sobre el delantero uzbeko. El club no ve a Eldor como un simple fichaje, sino como «un proyecto especial» en sí mismo.

Puntos clave del informe de transferencia:

La directiva del Fenerbahçe tiene como objetivo concretar el fichaje de Shomurodov, independientemente de los cambios que haya en la línea de ataque (salidas o permanencias de otros delanteros). La versatilidad del jugador —capaz de rendir con la misma eficacia como delantero centro, extremo o mediapunta— se señala como la razón principal de este traspaso.

Acciones concretas bajo la dirección de Oğuz Çetin

El proceso de transferencia está siendo supervisado personalmente por el director deportivo del Fenerbahçe, Oğuz Çetin cuyo grupo de scouts está finalizando el primer paquete de oferta oficial que se enviará al club Başakşehir. Se espera que pronto comiencen las negociaciones oficiales entre los dos clubes de Estambul.

Las enormes ambiciones del gigante: 12 años de sequía y la UCL

No es casualidad que el Fenerbahçe muestre un interés tan serio en Shomurodov. El club se ha fijado objetivos máximos antes de la nueva temporada:

  1. Terminar con la sequía de campeonatos: La temporada pasada, el equipo perdió el título frente al Galatasaray en una rivalidad ya tradicional. El club extraña las medallas de oro de la Süper Lig desde hace 12 años.

  2. UEFA Champions League (UCL): En la nueva temporada, el equipo participará en el torneo más prestigioso de Europa. Para soportar el duro calendario y la alta presión de la UCL, es fundamental contar en la plantilla con futbolistas experimentados y luchadores como Eldor.

Si este traspaso se concreta, Eldor Shomurodov abrirá una página nueva y muy prestigiosa en su carrera. ¡Deseamos mucha suerte a nuestro compatriota en el próximo mercado y en el camino hacia la UCL! Sigue el día a día más candente del mundo del fútbol con nosotros.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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