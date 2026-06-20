Akinfeyev felicita a Fayzullayev por su gol histórico en el Mundial 2026

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Akinfeyev felicita a Fayzullayev por su gol histórico en el Mundial 2026

La destreza de quien anotó el primer gol en la historia de la selección de Uzbekistán en mundiales, en el partido debut contra Colombia de Abbosbek Fayzullayev no pasó desapercibida para sus antiguos compañeros. El legendario portero y capitán del CSKA de Moscú Igor Akinfeyev felicitó al futbolista uzbeko por este gran logro.

Durante una entrevista con periodistas en el evento masivo «Despertar con los números uno» en el estadio del CSKA, Akinfeyev destacó especialmente el gol de Abbosbek.

Palabras de felicitación de Igor Akinfeyev :

«Por supuesto, vi su gol. No me equivoco al decir que es uno de los goles más bellos y difíciles de su carrera. He leído que es uno de los jugadores más bajos del campeonato, ¡pero a pesar de ello marcó de cabeza! Lo felicito sinceramente».

Breve resumen sobre Fayzullayev y este momento histórico

  • Primeros pasos en el Mundial : La selección de Uzbekistán debutó en la Ciudad de México tras lograr su primera clasificación histórica a la Copa del Mundo. Aunque el primer encuentro del grupo K terminó a favor de Colombia (1:3), el gol de Abbosbek quedó grabado en la historia.

  • Factor estatura y talento : A pesar de que el jugador de 22 años es uno de los participantes más bajos de este Mundial, rodeado de imponentes defensas rivales, de cabeza logró anotar un gol espectacular.

  • Recuerdos de los «Ejercito» : Abbosbek disputó 72 partidos con el CSKA, anotando 8 goles y dejando una huella brillante en la capital rusa. Fue transferido al club turco Istanbul Bashakshehir en julio de 2025.

Calendario de los próximos partidos de nuestra selección

En el Mundial 2026, organizado por EE. UU., Canadá y México, nuestros representantes esperan dos partidos decisivos para intentar avanzar de fase :

Equipo rival

Fecha

Fase del torneo

Portugal

23 de junio

Fase de grupos, jornada 2

RD Congo

27 de junio

Fase de grupos, jornada 3

¡Deseamos grandes victorias a nuestra selección y a Abbosbek Fayzullayev en los próximos intensos encuentros!

Abbosbek FayzullayevIgor AkinfeevCSKA MoscúUzbekistánColombia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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