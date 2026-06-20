Thomas Tuchel no quiere arriesgar con Bukayo Saka: planes para el partido contra Ghana

El seleccionador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha insinuado que no alineará como titular a Bukayo Saka, uno de los líderes del equipo, en el próximo encuentro contra Ghana en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aunque el delantero del Arsenal entró desde el banquillo y dio una asistencia en la victoria (4-2) ante Croacia en el primer partido del torneo, su estado físico obliga al cuerpo técnico a ser cauteloso. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Se sabe que el extremo de 24 años ha estado sufriendo problemas relacionados con una lesión en el tendón de Aquiles. Según Goal.com, aunque el futbolista jugó con dolores con el Arsenal en el tramo final de la Premier League, Thomas Tuchel no tiene intención de poner en riesgo su salud en las etapas iniciales del torneo. El entrenador desea que Saka esté completamente recuperado para la fase de eliminatorias.

La estrategia de Tuchel y la competencia en la plantilla

Al hablar sobre la situación de Bukayo Saka, Thomas Tuchel destacó que su nivel de preparación mejora día a día. «Bukayo está listo y se siente cada vez mejor. Creo que para el último partido del grupo estará preparado para rendir al máximo», afirmó el especialista alemán. Este enfoque difiere del estilo de Mikel Arteta, ya que el técnico del Arsenal suele preferir mantener en secreto la información sobre el estado médico de sus jugadores.

La profundidad de la línea de ataque de la selección inglesa facilita a Tuchel la toma de estas decisiones. Específicamente, se espera que Noni Madueke sea titular por la banda derecha. Asimismo, el hecho de que otros delanteros estén en gran forma deportiva tranquiliza al entrenador. Por ejemplo, Ivan Toney marcó recientemente un hat-trick en un partido de control a puerta cerrada, demostrando sus serias aspiraciones.

La selección de Inglaterra se enfrentará a Ghana el martes en un estadio de Boston. Los ghaneses vencieron a Panamá 1-0 en la primera jornada y han entrado en la lucha por el liderato del grupo. Las «Black Stars» son famosas por su potencia física y su defensa ordenada, lo que se espera sea un desafío serio para Inglaterra.

Si Inglaterra consigue su segunda victoria consecutiva en este encuentro, asegurará anticipadamente su pase a los octavos de final. Esto permitiría a Tuchel rotar aún más la plantilla en el último partido del grupo y dar descanso a las estrellas principales, incluido Bukayo Saka. Por ahora, es muy probable que los aficionados vean a la estrella del Arsenal nuevamente en el banquillo.