Tottenham quiere adelantarse al Manchester United para fichar a Mateus Fernandes

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Tottenham quiere adelantarse al Manchester United para fichar a Mateus Fernandes

El club londinense del Tottenham estando muy activo en el mercado de fichajes de verano, está muy cerca de incorporar a West Ham el centrocampista Mateus Fernandes. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi tiene como objetivo dejar atrás a su eterno rival, Manchester Uniteden esta carrera por el fichaje. Tras el descenso del West Ham, el talento portugués de 21 años desea permanecer en la primera división. Así lo informa Goal.com.

Según el conocido experto en fichajes Matteo Moretto, el Tottenham ha estado a punto de acordar los términos del contrato personal con el joven centrocampista. Aunque el West Ham tuvo una temporada fallida, Fernandes es reconocido como una de las jóvenes estrellas más brillantes de la Premier League. Se espera que las negociaciones oficiales entre los clubes comiencen pronto.

Grandes reformas en el centro del campo

La directiva del Tottenham tiene como objetivo renovar profundamente la plantilla. Además de Mateus Fernandes, el club lucha por el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali. Si el club londinense logra fichar a ambos jugadores, sería una señal clara de las ambiciones del equipo de De Zerbi para la próxima temporada. El Tottenham ya ha reforzado su plantilla con jugadores como Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi.

La temporada pasada, Mateus Fernandes disputó 39 partidos en todas las competiciones con el West Ham, anotando 5 goles y dando 5 asistencias. Se dice que su habilidad técnica y su actividad defensiva encajan perfectamente en el sistema de Roberto De Zerbi. Al no querer jugar en el Championship, el jugador muestra inclinación por mudarse a otro club de Londres.

Golpe a los planes del Manchester United

Según Goal.com, el Manchester United había considerado a Fernandes como uno de sus objetivos principales durante mucho tiempo. La directiva de Old Trafford centró toda su atención en el talento portugués tras el fracaso de los fichajes de Aurelien Tchouameni y Elliot Anderson. Se dice que el propio Fernandes deseaba jugar en el mismo club que su compañero de selección, Bruno Fernandes.

Sin embargo, los rápidos movimientos del Tottenham han dejado al Manchester United en una situación difícil. Ahora, los «Diablos Rojos» deberán mejorar las condiciones ofrecidas por el Tottenham o perder a uno de sus objetivos principales frente a su rival. Fernandes llegó al West Ham desde el Southampton en 2025 por 40 millones de libras y su contrato actual vence en 2030.

Si se concreta este traspaso, el Tottenham no solo reforzará su plantilla, sino que demostrará una vez más que puede competir con los clubes top en el mercado de fichajes. Se espera que los detalles del acuerdo financiero entre los clubes se revelen en los próximos días.

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