El técnico de Costa de Marfil no teme a Alemania: «¡Nuestro objetivo son los 1/16 de final!»

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El técnico de Costa de Marfil no teme a Alemania: «¡Nuestro objetivo son los 1/16 de final!»

El seleccionador nacional de Costa de Marfil Emerse Faé expresó sus pensamientos antes del esperado choque contra Alemania en la 2.ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras el éxito de la primera jornada, los africanos confían plenamente en sus capacidades.

Declaración de Emerse Faé al sitio oficial de la FIFA:

« La victoria en el primer partido de grupo fue muy beneficiosa para nosotros. Nos dio tranquilidad. Ahora estamos aquí para derrotar a Alemania y llegar a los 1/16 de final. Nuestro objetivo es regresar a la base de entrenamiento con seis puntos y la confianza de haber terminado primeros del grupo. Que nuestro rival sea Alemania no cambia nada».

Tres señales importantes del campamento de Costa de Marfil:

  • Superioridad psicológica y tranquilidad: La victoria inicial ha quitado una gran presión de los hombros de los «Elefantes» (apodo de la selección de Costa de Marfil). Esto les permite actuar con calma y frialdad en el duelo contra Alemania.

  • Nuevo formato y objetivo máximo: Emerse Faé habla directamente de los 1/16 de final . Cabe recordar que, dado que por primera vez en la historia del Mundial 2026 participan 48 equipos, los equipos que superen la fase de grupos no pasarán directamente a los octavos, sino que continuarán en los recién implementados 1/16 de final (primera fase de los play-offs).

  • No temer a los nombres: A pesar de que la selección de Alemania es un gigante del fútbol mundial y uno de los favoritos del torneo, el técnico marfileño subrayó firmemente que el estatus del rival no afectará sus planes. El entrenador aspira a regresar a la base con un resultado del 100% (6 puntos).

Se espera que este partido central decida el liderato del grupo y el pase a los play-offs. En este encuentro de alta intensidad, descubriremos en las próximas horas qué sorpresa táctica han preparado los «Elefantes» africanos contra la «máquina alemana» europea. ¡Sigan atentos al diario del torneo!

ElefantesAlemaniaEmerse FaéFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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