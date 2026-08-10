Jeff Bezos podría comprar una participación en el Liverpool

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Jeff Bezos podría comprar una participación en el Liverpool

La estructura accionarial del Liverpool, uno de los líderes de la Premier League inglesa, podría experimentar cambios importantes. Según Sky News, Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, está cerca de concluir las negociaciones para comprar una participación minoritaria en el club de Merseyside. Goal.com informa .

Este acuerdo podría tener un impacto significativo en el futuro del equipo de Anfield, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos del mundo. Jeff Bezos actúa como parte de un consorcio de multimillonarios influyentes. Según los informes, el grupo planea adquirir cerca de un tercio del club inglés.

El consorcio de inversión y sus nuevos socios

Según Goal.com, el grupo inversor está dirigido por Amit Bhatia. Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook, también forma parte del consorcio. Amit Bhatia cuenta con una amplia experiencia en el negocio deportivo y anteriormente tuvo una participación en el Queens Park Rangers.

Fenway Sports Group (FSG), actual propietario del club, ha declarado en varias ocasiones que está abierto a atraer inversiones externas. En un comunicado oficial, señaló que el grupo inversor liderado por Amit Bhatia desea realizar una inversión estratégica en el Liverpool y que las partes continúan negociando intensamente.

Capacidad financiera y competencia

Si el acuerdo se completa con éxito, el Liverpool contará con un sólido respaldo financiero para competir con clubes respaldados por grandes patrimonios estatales, como Manchester City y Newcastle United. Según Forbes, la fortuna personal de Jeff Bezos supera los 280.000 millones de dólares, y el multimillonario ya había mostrado interés por equipos de la NFL.

Durante la gestión de Fenway Sports Group, el Liverpool fue rescatado de una difícil situación financiera y logró grandes triunfos en la Premier League y la Liga de Campeones. Se espera que la llegada de nuevos socios refuerce aún más la posición global del club. El anuncio oficial podría realizarse antes de que termine esta semana.

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Jahongir Tursunov
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