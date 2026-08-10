Revelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7X

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Revelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7X

El fabricante publicó su explicación oficial sobre el incendio de un crossover eléctrico Zeekr 7X ocurrido en Ningbo, China. El incidente, sucedido el 9 de agosto de este año, generó un amplio debate en internet. Sin embargo, según el medio ixbt.com, se determinó que el fuego fue causado por defectos ocultos en el estado técnico del vehículo. Así lo informa Ixbt.com.

En el momento del incidente, el crossover eléctrico estaba estacionado cerca de una estación de carga, pero no estaba conectado a ella. En los vídeos grabados por testigos se observa cómo el vehículo comienza a emitir humo de repente y, después, aparecen chispas y llamas en su parte inferior. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, extinguieron el incendio y nadie resultó herido.

Resultados de la investigación y causas principales

Según los resultados de la investigación preliminar realizada por los especialistas de Zeekr tras el incidente, el vehículo había sufrido anteriormente un grave accidente de tráfico. Lo más importante es que, después del accidente, no fue inspeccionado en un centro de servicio oficial del fabricante ni reparado adecuadamente.

Los representantes de la empresa señalaron que los daños provocados en aquella colisión y que no fueron reparados acabaron causando el incendio. Una vez más se confirmó que los daños en los sistemas de alta tensión y en el paquete de baterías pueden provocar situaciones tan peligrosas.

Medidas de seguridad y recomendaciones

A raíz de este incidente, Zeekr dirigió una advertencia contundente a todos los propietarios de vehículos eléctricos. Los especialistas del sector recuerdan que, después de cualquier accidente grave, el sistema eléctrico, el sistema de alimentación, el sistema de alta tensión y la carrocería del vehículo deben ser revisados por profesionales cualificados.

Asimismo, se recomienda a quienes quieran comprar un coche eléctrico de segunda mano que comprueben detenidamente el historial de accidentes del vehículo y los trabajos de reparación realizados. Evaluar de forma independiente el estado de la batería y de los componentes de alta tensión puede ayudar a prevenir incidentes similares en el futuro.

Cabe señalar que el Zeekr 7X se vende activamente no solo en el mercado chino, sino también en Europa y Asia Central, incluida nuestra región. Además, en 2025 este moderno crossover obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las prestigiosas pruebas de seguridad de Euro NCAP.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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