La Roma trabaja en el fichaje de Gabriel Martinelli

El club italiano Roma está interesado en el delantero del Arsenal Gabriel Martinelli para reforzar su ataque en los últimos días del mercado de fichajes de verano. Según la información publicada por GOAL.com, el conjunto romano busca activamente un nuevo jugador de banda para cumplir con las exigencias tácticas del entrenador Gian Piero Gasperini.

El experimentado técnico Gasperini quiere incorporar para la próxima temporada a un atacante diestro que se adapte a su estilo de juego y pueda actuar con gran intensidad, especialmente por la banda izquierda. Durante el mercado, los Giallorossi estuvieron relacionados con varios nombres destacados, entre ellos Mason Greenwood, Antonio Nusa y Alejandro Garnacho. Sin embargo, al no prosperar las negociaciones, la directiva del club centró su atención en otras alternativas.

El futuro incierto de Martinelli en el Arsenal

Según Corriere dello Sport, el director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, considera al brasileño Gabriel Martinelli como la principal alternativa. El futuro del jugador de 25 años en el club londinense sigue siendo incierto. Su contrato con los Gunners se acerca a su vencimiento y las partes todavía no han alcanzado un acuerdo para renovarlo, lo que aumenta esta posibilidad.

Además, la llegada de Christos Tzolis ha reducido las posibilidades de que Martinelli entre en el once titular dirigido por Mikel Arteta. Como resultado, el futbolista podría convertirse en una opción secundaria para el Arsenal. D’Amico intenta aprovechar esta situación y estudia las posibilidades de fichar al atacante.

Obstáculos económicos y alternativas

Existen varias dificultades económicas importantes para cerrar el traspaso. Según los medios, el Arsenal no tiene intención de dejar salir al jugador por un precio bajo. El club inglés podría pedir entre 40 y 45 millones de euros por el extremo brasileño. Además, el salario del futbolista también podría superar las posibilidades económicas de la Roma.

Por este motivo, el conjunto romano trabaja al mismo tiempo en otras opciones. La principal alternativa es Rodrigo Mora, la estrella del FC Porto. El club italiano estaría dispuesto a fichar directamente al joven talento portugués, considerado una opción más económica y con gran proyección.