La lucha y el debate por el Balón de Oro 2026 se intensifican en el mundo del fútbol. Chris Waddle, exestrella de Inglaterra, considera que sería «extraño» que Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, quedara fuera de este prestigioso premio. En una entrevista con GOAL, el especialista destacó que la regularidad y el rendimiento individual durante toda la temporada deberían estar por encima de los títulos colectivos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, una victoria en el Mundial disputado en Norteamérica y los triunfos en la Liga de Campeones serán factores decisivos para elegir al mejor futbolista de la temporada. En particular, el éxito europeo del Paris Saint-Germain ha aumentado las opciones de jugadores como Ousmane Dembélé, mientras que Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Lamine Yamal, campeón del mundo con España, también figura entre los principales candidatos.

El conflicto entre el rendimiento individual y los títulos colectivos

Sin embargo, según Chris Waddle, no sería justo conceder el Balón de Oro únicamente a los futbolistas que hayan ganado títulos colectivos. El exdelantero recordó que el fútbol es un deporte de equipo, pero que la calidad individual debe evaluarse por separado, y afirmó que Harry Kane merece más este premio. El delantero de 33 años marcó 61 goles con el Bayern Múnich la temporada pasada, ayudó a su equipo a conquistar la liga alemana y lideró a Inglaterra hasta el tercer puesto en el Mundial.

Aunque Harry Kane no ganó la Liga de Campeones, su regularidad durante toda la temporada y sus cifras goleadoras siguen impresionando a los especialistas. El máximo goleador histórico de la selección inglesa ha vuelto a situarse entre los principales aspirantes al máximo premio gracias a sus brillantes actuaciones. En una valoración realizada en colaboración con BetBrain, Chris Waddle volvió a señalar que no tiene sentido basar la decisión únicamente en las victorias del equipo.