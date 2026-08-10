Jeff Bezos compra un tercio de las acciones del Liverpool

Un consorcio liderado por Jeff Bezos, fundador de la reconocida empresa Amazon, ha entrado en la fase final de las negociaciones para adquirir aproximadamente un tercio de las acciones del Liverpool, uno de los principales clubes de la Premier League inglesa. Según Sky News, esta importante operación está a punto de cerrarse y podría convertirse en uno de los cambios financieros más relevantes del fútbol inglés. Goal.com informa .

Según los medios británicos, y tal como también confirmó la agencia Ansa, Fenway Sports Group (FSG), accionista mayoritario del Liverpool desde 2010, planea anunciar oficialmente los detalles de esta importante operación esta misma semana. La directiva que gestiona al equipo de Anfield ha aceptado la alianza con el objetivo de aumentar la capacidad financiera del club y reforzar su posición en el mercado internacional.

Noticias financieras y estrategia de FSG

Durante años, Fenway Sports Group ha logrado desarrollar al Liverpool de forma estable y convertirlo en uno de los equipos más poderosos de Europa. Sin embargo, las exigencias del fútbol moderno, los enormes gastos del mercado de fichajes y la mejora de las infraestructuras requieren inversiones adicionales. Se espera que la inversión del consorcio vinculado a Jeff Bezos abra nuevas oportunidades económicas para el club.

Actualmente, las partes están acordando los últimos detalles del contrato. Según se informa, el grupo de inversión del fundador de Amazon controlará cerca del 33 % de las acciones del club. Esto provocará un cambio significativo en la estructura accionarial del Liverpool y, sin duda, influirá en sus futuras decisiones estratégicas.

Una nueva era en el fútbol inglés

En los últimos años, los empresarios y fondos más ricos del mundo han invertido activamente en clubes de la Premier League inglesa. Se espera que el acuerdo entre un equipo histórico como el Liverpool, con una enorme afición, y un inversor de este nivel intensifique la competencia en el campeonato. En particular, la política de fichajes del equipo y el desarrollo de las infraestructuras alrededor del estadio podrían alcanzar una nueva etapa.

Según los expertos, el anuncio oficial del acuerdo tendrá una gran repercusión en el mundo del fútbol. Cabe destacar que FSG incorpora como socio a uno de los principales representantes del mundo empresarial global sin perder el control total del club. Esto contribuirá a garantizar la estabilidad a largo plazo y la seguridad financiera del Liverpool.