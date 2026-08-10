SpaceX busca lanzar y recuperar la nave Starship desde el océano

SpaceX, uno de los principales actores de la industria aeroespacial, impulsa activamente la idea de lanzar y recuperar en el futuro su sistema de nave espacial ultrapesada Starship desde plataformas flotantes en el océano. Según ixbt.com, la empresa trabaja para obtener los permisos necesarios de las autoridades estadounidenses. Sobre este tema, Ixbt.com informa de ello.

Se espera que estas plataformas marítimas se conviertan en el futuro en una parte esencial de la infraestructura destinada a garantizar los vuelos regulares de Starship. Este enfoque permitiría reducir considerablemente el intervalo entre lanzamientos. Según los expertos, esta tecnología desempeñará un papel decisivo en el aumento de la frecuencia de los vuelos y en la mejora de la eficiencia del sistema.

Ventajas de las plataformas oceánicas

Los complejos flotantes pueden ubicarse en las zonas deseadas del océano sin depender de los cosmódromos existentes ni de la infraestructura terrestre. Este aspecto es especialmente importante para SpaceX, que se ha fijado el objetivo de hacer que el sistema Starship sea completamente reutilizable.

Actualmente, el uso de plataformas terrestres plantea ciertas limitaciones. En el océano, se amplían las posibilidades de elegir ubicaciones adecuadas según los requisitos de seguridad. Se trata de un paso importante hacia el éxito de futuras misiones espaciales a gran escala.

Infraestructura y perspectivas de futuro

Según los planes, Starship deberá realizar en el futuro misiones con retornos regulares a la Tierra. Para lograrlo, será necesario crear una amplia red de plataformas de lanzamiento terrestres y marítimas. Está previsto que las plataformas oceánicas se conviertan en una parte indispensable de esta infraestructura global.

Si esta iniciativa, actualmente estudiada por las autoridades estadounidenses, recibe una aprobación favorable, abrirá otra gran página en la historia de la astronáutica privada. SpaceX amplía gradualmente sus capacidades técnicas para alcanzar sus ambiciosos objetivos y ampliar aún más las posibilidades de acceso de la humanidad al espacio.