El obstáculo inesperado en la pugna entre Manchester United y Barcelona

El club inglés Manchester United se ha encontrado con una seria dificultad en su intento de fichar al prometedor joven defensa español Jorge Salinas. José Alberto, entrenador del Racing Santander, afirmó tajantemente que el jugador no tiene intención de abandonar el club durante el actual mercado de verano. Goal.com informa .

Según Goal.com, el futbolista español de 19 años se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mercado estival gracias a su importante contribución al ascenso del Racing a La Liga. La directiva del Manchester United lo había señalado como su principal objetivo para reforzar la defensa.

La postura del entrenador y la directiva

Tras el amistoso contra el Alavés, José Alberto no ocultó su malestar por los constantes rumores en torno a sus jugadores. Según explicó, Salinas y Gustavo Puerta tienen contrato en vigor y son futbolistas muy importantes para el equipo.

« Están demostrando cada día que no tienen intención de marcharse. Pero conocemos perfectamente cómo funciona este mundo: existen condiciones con una cláusula de rescisión. Si llega un equipo y paga dicha cláusula, dejarán de ser nuestros jugadores », añadió el entrenador del Racing.

La competencia financiera en el mercado de fichajes

Manchester United centró su atención en Salinas después de que se estancaran las negociaciones por Lewis Hall, considerado su principal opción para este fichaje. El club inglés está dispuesto a hacerse con los derechos del jugador para encontrar un sustituto para Luke Shaw, propenso a las lesiones.

Sin embargo, el club catalán Barcelona también está librando una fuerte competencia por el jugador. Los azulgranas ven a Salinas como la solución ideal para resolver su problema de larga duración en el lateral izquierdo. Aun así, sus limitaciones económicas ofrecen una oportunidad al gigante de la Premier League.

La cláusula de rescisión y los planes de futuro

Según las fuentes, los clubes que quieran fichar al internacional de las categorías inferiores de España deberán pagar íntegramente su cláusula de rescisión, fijada en 16 millones de euros. Manchester United puede abonar la cantidad de inmediato, mientras que Barcelona ofrece fórmulas de pago a plazos con bonus y condiciones de cesión.

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, reconoció que el club quiere mantener la plantilla tras regresar a la máxima categoría, aunque podría quedar indefenso ante el poder económico de los grandes de Europa. El club recalcó que no piensa vender barato a su canterano y que valora enormemente al jugador.