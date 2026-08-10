Michael Owen descarta el tándem Mbappé-Haaland en el Real Madrid

El Real Madrid siempre se ha caracterizado por intentar fichar a estrellas de talla mundial. Sin embargo, según su exdelantero Michael Owen, que Kylian Mbappé y Erling Haaland jueguen en el mismo equipo es prácticamente imposible. En una entrevista concedida a GOAL, el exfutbolista señaló que el club blanco se verá obligado a elegir entre estos dos superdelanteros también en el futuro. Esto demuestra que los grandes proyectos, objeto de constantes debates en el mercado de fichajes, tienen sus propias limitaciones. Sobre ello, Goal.com informa que.

Después de abandonar el club parisino, el delantero francés Kylian Mbappé llegó al Real Madrid como agente libre en el verano de 2024. Con su fichaje, el equipo aspiraba a conquistar prestigiosos trofeos como la Champions League y el Balón de Oro. Hasta ahora, Mbappé ha disputado 103 partidos con el club y ha marcado 86 goles, pero todavía no ha ganado ningún gran título colectivo.

Pasos para reforzar la plantilla

La directiva del Real Madrid trabaja para reforzar aún más su línea ofensiva y solucionar los problemas existentes. En particular, la renovación de Vinícius Júnior fue una noticia importante para los aficionados. Además, el fichaje del prometedor joven Yan Diomande por 140 millones de euros y otros cambios reflejan los grandes planes del club madrileño para el futuro.

Al mismo tiempo, no cesan las especulaciones sobre el futuro de Erling Haaland, que defiende al Manchester City en la Premier League. Aunque el delantero noruego firmó con el club inglés un contrato de diez años de duración hasta 2034, algunas declaraciones de su padre no han descartado un posible traslado a La Liga. Haaland ha marcado 162 goles durante su etapa en el club inglés.

En declaraciones a GOAL en colaboración con Skinradar.gg, el ganador del Balón de Oro Michael Owen habló del interés del Real Madrid por Erling Haaland. Según sus palabras, teniendo ya a Kylian Mbappé en la plantilla, no cree que la directiva vuelva a gastar tanto dinero para incorporar a otra estrella de gran valor. Si Mbappé juega actualmente como delantero centro y Vini Jr ocupa la banda izquierda, encontrar sitio para otro Galáctico sería complicado.