Michael Owen descarta el tándem Mbappé-Haaland en el Real Madrid

·54·Deportes
Michael Owen descarta el tándem Mbappé-Haaland en el Real Madrid

El Real Madrid siempre se ha caracterizado por intentar fichar a estrellas de talla mundial. Sin embargo, según su exdelantero Michael Owen, que Kylian Mbappé y Erling Haaland jueguen en el mismo equipo es prácticamente imposible. En una entrevista concedida a GOAL, el exfutbolista señaló que el club blanco se verá obligado a elegir entre estos dos superdelanteros también en el futuro. Esto demuestra que los grandes proyectos, objeto de constantes debates en el mercado de fichajes, tienen sus propias limitaciones. Sobre ello, Goal.com informa que.

Después de abandonar el club parisino, el delantero francés Kylian Mbappé llegó al Real Madrid como agente libre en el verano de 2024. Con su fichaje, el equipo aspiraba a conquistar prestigiosos trofeos como la Champions League y el Balón de Oro. Hasta ahora, Mbappé ha disputado 103 partidos con el club y ha marcado 86 goles, pero todavía no ha ganado ningún gran título colectivo.

Pasos para reforzar la plantilla

La directiva del Real Madrid trabaja para reforzar aún más su línea ofensiva y solucionar los problemas existentes. En particular, la renovación de Vinícius Júnior fue una noticia importante para los aficionados. Además, el fichaje del prometedor joven Yan Diomande por 140 millones de euros y otros cambios reflejan los grandes planes del club madrileño para el futuro.

Al mismo tiempo, no cesan las especulaciones sobre el futuro de Erling Haaland, que defiende al Manchester City en la Premier League. Aunque el delantero noruego firmó con el club inglés un contrato de diez años de duración hasta 2034, algunas declaraciones de su padre no han descartado un posible traslado a La Liga. Haaland ha marcado 162 goles durante su etapa en el club inglés.

En declaraciones a GOAL en colaboración con Skinradar.gg, el ganador del Balón de Oro Michael Owen habló del interés del Real Madrid por Erling Haaland. Según sus palabras, teniendo ya a Kylian Mbappé en la plantilla, no cree que la directiva vuelva a gastar tanto dinero para incorporar a otra estrella de gran valor. Si Mbappé juega actualmente como delantero centro y Vini Jr ocupa la banda izquierda, encontrar sitio para otro Galáctico sería complicado.

Real MadridKylian MbappéErling HaalandMichael OwenFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolVirgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolHoy, 17:57La participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilLa participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilHoy, 17:56El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!Hoy, 17:54Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánTriunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánHoy, 17:48Jeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolHoy, 17:16Jeff Bezos compra un tercio de las acciones del LiverpoolJeff Bezos compra un tercio de las acciones del LiverpoolHoy, 16:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)