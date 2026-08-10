El mercado chino de cámaras de vigilancia sin conexión a la red supera la mitad

El mercado chino de cámaras de videovigilancia para consumidores ha experimentado un giro histórico. Según los datos publicados por Runto Technology al cierre del primer semestre de 2026, las ventas en el país de dispositivos de vigilancia que no necesitan redes Wi-Fi ni suministro eléctrico permanente superaron la mitad del mercado total. Esta cifra demuestra el fuerte aumento de la demanda de dispositivos autónomos en el mundo de la tecnología. Según informa Ixbt.com informa .

Se ha sabido que, pese a que las ventas totales de cámaras en el país disminuyeron un 8,9 %, el segmento de dispositivos 4G para exteriores continuó creciendo. En las plataformas tradicionales de comercio electrónico, la cuota de estas cámaras alcanzó el 50,1 %, superando por primera vez la mitad del mercado. En comparación, durante el mismo periodo del año anterior esta cifra era de apenas el 35,7 %.

La principal ventaja de este tipo de cámaras es su completa independencia de la conexión a Internet doméstica y de las redes cableadas. Gracias a la tarjeta SIM integrada, estas tecnologías pueden instalarse sin problemas en zonas remotas sin cableado, como casas de campo, obras, jardines, junto a piscinas o en tiendas situadas a las afueras de las ciudades.

Fuentes de alimentación autónomas e instalación sencilla

La aparición de versiones equipadas con paneles solares también ha contribuido a la creciente popularidad de estos dispositivos. Las cámaras solares no requieren conexión permanente a la red eléctrica. Según los cálculos de los fabricantes, instalar una de estas cámaras en un poste lleva poco más de diez minutos y evita el esfuerzo de tender cables adicionales.

El rápido desarrollo de este mercado se explica por las importantes inversiones de las marcas locales en este sector. En particular, según informó ixbt.com, Xiaomi presentó en marzo su primera cámara 4G para exteriores, mientras que Hikvision también amplió su gama de dispositivos de este tipo.

Inteligencia artificial y nuevas funciones

En la actualidad, los fabricantes compiten intensamente no solo en la nitidez de imagen, sino también en las funciones de los dispositivos. Las cámaras de gama media incorporan sistemas de reconocimiento de personas basados en inteligencia artificial, modos mejorados de visión nocturna y funciones de captura panorámica con varias cámaras.

Según los expertos, estas soluciones tecnológicas ofrecen a los consumidores un nivel de comodidad completamente nuevo para garantizar su seguridad. Se espera que la alta demanda de cámaras de vigilancia capaces de funcionar sin red ni electricidad impulse la popularización de esta tendencia en los mercados de otros países en un futuro próximo.