Tensión en el fútbol italiano: el conflicto entre Malagò y Maldini

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Tensión en el fútbol italiano: el conflicto entre Malagò y Maldini

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, vivió un domingo especialmente difícil y tenso. Según el diario Corriere della Sera, el dirigente tuvo que afrontar al mismo tiempo la contundente entrevista de Paolo Maldini y una nueva polémica relacionada con los nombramientos en torno a la selección nacional. Goal.com informa .

Al comenzar el fin de semana, Malagò leyó la entrevista que la leyenda del fútbol italiano Paolo Maldini concedió a Corriere della Sera. Algunas frases de aquella conversación provocaron un profundo pesar y decepción en el presidente de la federación.

La objeción de Maldini y una declaración inesperada

En su entrevista, Paolo Maldini lanzó una dura acusación contra Giovanni Malagò: «Malagò no respetó el acuerdo». Estas palabras sorprendieron enormemente al presidente de la federación, quien anteriormente había declarado a La Gazzetta dello Sport que tenía intención de reunirse personalmente con Maldini después de las vacaciones.

Según el diario, tras esta declaración de Maldini, el posible diálogo entre ambas partes podría no llegar a producirse. La entrevista parece haber reforzado aún más la convicción de Malagò de que tomó la decisión correcta al mantenerse alejado de personas poco dispuestas al diálogo.

La polémica en torno al nombramiento de Diana Bianchedi

El segundo gran problema de la jornada estuvo relacionado con el nombramiento de Diana Bianchedi como responsable de la delegación de la selección italiana. Según Corriere della Sera, el presidente del CONI solo llamó a Buonfiglio el sábado a las 21:00, mientras que la propia Bianchedi fue informada al amanecer del domingo, después del anuncio oficial.

Se descubrió que Malagò tomó esta decisión completamente por su cuenta y que ni siquiera consultó a Mancini ni a Claudio Ranieri. Aunque este paso inesperado sorprendió a todos los sectores de la federación, el presidente de la FIGC sigue convencido de que por ahora no existe ningún problema.

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