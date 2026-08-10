¡Súper fichaje del Pakhtakor: el defensa de Irán llega a Taskent!

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¡Súper fichaje del Pakhtakor: el defensa de Irán llega a Taskent!

El club de Taskent, Pakhtakor, ha cerrado otro acuerdo importante y sonado durante el mercado de fichajes. El experimentado defensa de la selección iraní, Morteza Pouraliganji, se convirtió oficialmente en jugador de los «Leones».

Así lo anunció oficialmente el servicio de prensa del club de la capital.

Detalles del contrato y una amplia trayectoria

El experimentado defensa central de 34 años se incorpora al Pakhtakor procedente del club Persepolis como agente libre . El futbolista y el club firmaron un contrato hasta finales de año.

A lo largo de su carrera, Pouraliganji ha jugado en varios clubes destacados de Asia y Europa:

  • Irán: Naft, Persepolis

  • Catar: Al Sadd, Al-Arabi

  • China: Tianjin Jinmen Tiger, Shenzhen

  • Bélgica: Eupen

En total, disputó cerca de 300 partidos oficiales a nivel de clubes, acumulando una gran experiencia.

Éxitos con la selección y experiencia mundialista

Morteza Pouraliganji también es una de las figuras importantes de la selección iraní. Disputó 54 partidos con la camiseta nacional y marcó 3 goles.

Lo más destacado es que el experimentado defensa disputó íntegramente las Copas Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) como titular de la selección de Irán.

«Estamos convencidos de que Pouraliganji ayudará mucho a nuestro equipo gracias a su amplia experiencia y a su juego fiable. ¡Bienvenido al Pakhtakor, Morteza!», señaló el club en su comunicado.

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PaxtakorMorteza PouraliganjiIránPersépolisTaskent
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Shuhrat Razzakov
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