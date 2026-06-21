Alemania vence a Costa de Marfil gracias al « joker » de Nagelsmann

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Alemania vence a Costa de Marfil gracias al « joker » de Nagelsmann

El encuentro entre las selecciones de Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, estuvo lleno de drama inesperado y luchas intensas. La «máquina alemana» dirigida por Julian Nagelsmann, tras ir por detrás en el marcador, logró una victoria voller de voluntad y aseguró su pase a los play-offs antes de tiempo.

Crónica del partido y goles

El juego comenzó con la actividad de los africanos, quienes lograron abrir el marcador en la primera parte. Sin embargo, los cambios realizados por Nagelsmann en la segunda mitad cambiaron radicalmente el destino del encuentro :

  • Minuto 30 : Franck Kessié puso adelante a la selección de Costa de Marfil — 0:1.

  • Minuto 68 : Deniz Undav, entrando desde el banquillo, restableció el equilibrio — 1:1.

  • Minuto 90+4 : En el tiempo añadido por el árbitro, Deniz Undav anotó su segundo gol y el segundo de su equipo, otorgando la victoria a Alemania — 2:1.

Situación en la tabla y próximos planes

Tras esta victoria, Alemania aumentó su cuenta a 6 puntos y cumplió el objetivo de salir del grupo antes de tiempo. Costa de Marfil se queda con 3 puntos.

En la última 3ª jornada de la fase de grupos se disputarán los siguientes encuentros :

  • Alemania – Ecuador

  • Costa de Marfil – Curazao

Alineaciones y cambios

Alemania : Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, 46), Nathaniel Braun, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadim Amiri, 60), Leroy Sané (Jamie Leweling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Wirtz, Kai Havertz (Leon Goretzka, 85).

Costa de Marfil : Yahia Fofana, Wilfried Singo, Gislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Franck Kessié, Inao Ulai, Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Simon Adingra, 75), Oumar Diomandé (Nicolas Pépé, 85), Boniface Bonny (Evann Guessand, 75).

Héroe del partido : Deniz Undav, quien entró en el minuto 60 en lugar de Jamal Musiala, actuó como un verdadero «joker». En poco más de 30 minutos de juego, anotó un doblete, rescatando a su equipo de una situación difícil.

AlemaniaCosta de MarfilJulian NagelsmannDeniz UndavFranck Kessi
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Shuhrat Razzakov
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