Raphinha se perderá el partido de Brasil contra Escocia

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Raphinha se perderá el partido de Brasil contra Escocia

El extremo de la selección de Brasil, Raphinha, fue sustituido tras lesionarse durante el partido contra Haití en la Copa del Mundo. Según la última información de Fabrizio Romano, el futbolista no jugará el próximo encuentro contra Escocia. Asimismo, si Brasil avanza a las rondas eliminatorias, Raphinha podría perderse varios partidos más del torneo, informa «Euro-Futbol.Ru».

Romano informó en las redes sociales que Raphinha comienza ahora un tratamiento intensivo. El jugador permanecerá a disposición de la selección durante la Copa del Mundo e intentará regresar para las siguientes fases de la competición.

Brasil ha disputado dos partidos en la fase de grupos hasta ahora. El equipo empató primero 1-1 contra Marruecos y luego venció 3-0 a Haití. De este modo, Brasil ha sumado cuatro puntos tras dos jornadas.

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