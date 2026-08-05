Elon Musk quiere elevar a 10 millones de toneladas el transporte de carga a órbita mediante Starship

Elon Musk, director de SpaceX, anunció que la empresa aspira a elevar a 10 millones de toneladas anuales el volumen de carga transportada a la órbita terrestre mediante el sistema espacial superpesado Starship. Según informó ixbt.com, el empresario lo declaró durante la presentación del próximo informe trimestral de la compañía. Ixbt.com informa de ello.

Actualmente, SpaceX pone en órbita aproximadamente 2.500 toneladas de carga al año mediante sus cohetes Falcon. Si se tiene en cuenta que todos los demás operadores y países del mundo juntos entregan apenas unas 300 toneladas anuales, esta empresa representa entre el 80 % y el 90 % de toda la carga lanzada desde la Tierra a la órbita.

Según Elon Musk, una vez que el sistema Starship de nueva generación entre plenamente en servicio, permitirá transportar inicialmente un millón de toneladas de carga a la órbita cada año y, a largo plazo, 10 millones de toneladas. Si este enorme plan se hace realidad, el volumen de carga útil enviada al espacio aumentará 4.000 veces respecto a los niveles actuales.

Pruebas y avances tecnológicos

Los pasos prácticos hacia estos ambiciosos objetivos continúan de forma constante. En particular, en julio SpaceX realizó con éxito el decimotercer vuelo de prueba de su nave Starship. Durante esta misión, 20 satélites de la serie Starlink V3 fueron puestos en órbita con éxito por primera vez sin carga adicional.

Una vez completado el programa de vuelo, la nave realizó un amerizaje controlado en el océano Índico. Lo más importante es que, por primera vez en su historia, logró permanecer a flote, lo que permitió a los especialistas organizar su recuperación y reacondicionamiento.

Planes ambiciosos para el futuro

En el futuro, Starship deberá convertirse en un sistema espacial totalmente versátil y reutilizable. Los ingenieros de la empresa planean utilizar ampliamente las distintas versiones de esta nave, no solo para lanzar satélites de nueva generación, sino también para realizar vuelos tripulados a la órbita terrestre baja.

Asimismo, se espera que este sistema de transporte se convierta en el futuro en el principal soporte de las expediciones científicas de larga duración a la Luna y Marte. Sin duda, esto abrirá un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial de la humanidad.