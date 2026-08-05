Vinicius Junior habla de su futuro ante el interés del Arsenal de Londres

La estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, habló por primera vez públicamente sobre su futuro y los rumores de traspaso. Mientras circulaban informaciones sobre los movimientos activos del Arsenal para fichar al extremo brasileño, el jugador regresó a Madrid y se incorporó a los entrenamientos. Tras pasar el reconocimiento médico en la ciudad deportiva de Valdebebas, el futbolista de 26 años concedió una entrevista a Real Madrid TV durante la nueva pretemporada. Goal.com informa .

Según ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, en los últimos tiempos continúa una intensa batalla por el fichaje de Vinicius Junior. El Arsenal de Mikel Arteta está trabajando personalmente para llevar al jugador a la Premier League. A pesar de ello, el futbolista regresó a la capital española y se sumó a los entrenamientos colectivos del equipo.

Relación con el nuevo entrenador

Durante la entrevista, Vinicius Junior habló de sus primeros contactos con el nuevo técnico del equipo. Según explicó, ya ha mantenido conversaciones productivas con el entrenador portugués sobre sus responsabilidades para la temporada 2026-2027. El técnico le pide que siga jugando como antes: con alegría, positivismo y su estilo característico.

« Muy bien, estamos conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores, y estamos trabajando muy duro en los entrenamientos », declaró el futbolista brasileño. También reconoció la dureza de las sesiones para recuperar su estado físico después del Mundial de Norteamérica.

Carga de pretemporada y preparación física

Según el jugador, el principal objetivo de la concentración de pretemporada es poner a los futbolistas en plena forma física y reducir las lesiones durante la temporada. Las cargas de trabajo fueron muy altas desde los primeros días, con sesiones dobles incluidas.

« Hoy trabajamos un poco en el gimnasio, hicimos ejercicios cortos para fortalecer los músculos de las piernas y creo que fue una sesión muy útil. Todos terminamos completamente agotados, pero es hora de descansar para mañana », añadió el delantero.

Situación contractual e incertidumbre sobre el futuro

A pesar de su enfoque profesional sobre el terreno de juego, la situación en torno al contrato vigente del jugador con el club sigue siendo tensa. Según la información disponible, la directiva del Real Madrid le ha presentado al futbolista una última oferta de renovación y mantiene una postura firme. Si no se alcanza un acuerdo, los blancos están preparados para vender al jugador en el mercado de verano.

Precisamente esta situación ha puesto en alerta al Arsenal. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, el club londinense seguirá siendo el principal candidato a cerrar este traspaso, con grandes posibilidades de incorporar al jugador, campeón de Inglaterra.