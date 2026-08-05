SpaceX quiere elevar sus ingresos a 1 billón de dólares para 2030

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SpaceX quiere elevar sus ingresos a 1 billón de dólares para 2030

En su primera conferencia trimestral con inversores, SpaceX hizo balance de sus resultados financieros y anunció ambiciosos planes para los próximos años. Según ixbt.com, el evento se centró principalmente en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la expansión de la red Starlink y la preparación del cohete Starship para su lanzamiento. Así lo informa Ixbt.com.

Según la fuente del artículo, al cierre del segundo trimestre de 2026, los ingresos totales de SpaceX alcanzaron los 7,8 mil millones de dólares, superando la previsión de los analistas, que era de 6,93 mil millones de dólares. La mayor parte de este resultado financiero procedió de los servicios de Internet ofrecidos por Starlink, con 4,3 mil millones de dólares, y de la nueva división SpaceXAI, con 2,6 mil millones de dólares.

Aunque registró ingresos récord, la empresa todavía opera con pérdidas. La pérdida neta del segundo trimestre ascendió a 541 millones de dólares. Aun así, el resultado fue mucho mejor de lo esperado por el mercado, ya que los expertos habían previsto pérdidas cercanas a los 2 mil millones de dólares.

Infraestructura de inteligencia artificial y escasez de memoria

La conferencia también destacó uno de los principales problemas del mercado de la inteligencia artificial: la escasez de chips de memoria. Según la estimación de Elon Musk, mientras la producción mundial de memoria crece aproximadamente un 20 % al año, la demanda aumenta a un ritmo anual superior al 200 %.

Al mismo tiempo, la empresa planea aumentar rápidamente su capacidad de cálculo. Se espera que la capacidad total de sus centros de datos alcance 2 GW a finales de 2026 y cerca de 10 GW a finales de 2027. También se indicó que ya se habían firmado contratos cloud por valor de 6,7 mil millones de dólares durante las primeras semanas del tercer trimestre.

Starlink Mobile y el futuro espacial

Según Ixbt.com, otro gran proyecto de SpaceX, Starlink Mobile, competirá en el futuro con los principales operadores de telefonía móvil. El nuevo servicio contempla desplegar estaciones base conectadas directamente a satélites y reducir considerablemente los costes de la infraestructura tradicional.

Según sus planes futuros, SpaceX pretende alcanzar en 2027 un ritmo de un lanzamiento diario de Starship. La primera misión tripulada de alunizaje sigue prevista para 2028, de acuerdo con el calendario anunciado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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