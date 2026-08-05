El Arsenal podría sufrir una crisis financiera por el fichaje de Vinicius

El Arsenal londinense habría entrado en la puja por el delantero del Real Madrid Vinicius Junior y planea realizar el fichaje más sonado de su historia. Sin embargo, el exdelantero de la Premier League Charlie Austin advirtió de que el enorme salario que los «Gunners» estarían dispuestos a ofrecer podría perjudicar el ambiente interno del equipo y desestabilizar toda su estructura financiera. Al respecto, Goal.com informa .

En declaraciones a Sky Sports News, Charlie Austin considera que la llegada del brasileño podría causar más perjuicios que beneficios al club. Según se ha informado, esta semana se están celebrando negociaciones decisivas entre el jugador, sus representantes y la directiva madrileña para aclarar su futuro en el Bernabéu. Aun así, el club londinense estaría dispuesto a modificar radicalmente su estructura salarial para incorporar a la estrella.

El riesgo de desequilibrio financiero y conflictos en el equipo

Según The Telegraph, el Arsenal se prepara para ofrecer a Vinicius Junior un salario base superior a 400.000 libras esterlinas semanales. Si se tienen en cuenta las primas y los derechos de imagen, sus ingresos totales serían aún mayores. Esto supondría casi dos veces y media los ingresos de otros líderes del equipo de Mikel Arteta.

Austin sostiene que una diferencia tan drástica podría provocar el descontento de estrellas fundamentales del equipo, como Declan Rice o Bukayo Saka. «Me preocupa que esta situación haga saltar por los aires toda la estructura del Arsenal», advirtió el exdelantero. Añadió que los futbolistas entienden perfectamente que un jugador de este nivel no llega gratis, pero que la situación podría generar exigencias y malentendidos entre los compañeros, del tipo: «Yo también tengo que cobrar más».

Estabilidad y un nuevo desafío

Durante los últimos cinco o seis años, el Arsenal ha logrado construir una base sólida gracias a su política de fichajes y disciplina financiera. El exjugador del club teme que ese equilibrio, conseguido con mucho esfuerzo, se derrumbe por un solo fichaje. Por ahora, se afirma que la primera opción de Vinicius Junior es quedarse en Madrid y renovar su contrato, pero las firmes acciones del club inglés podrían cambiar la situación, algo que se conocerá en los próximos días.